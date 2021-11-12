الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التربية الروسية بصدد إصدار قواعد إملاء جديدة للغة

قاموس التدقيق الإملائي
قاموس التدقيق الإملائي للغة الروسية

قالت وزارة التربية الروسية إنه سيتم تحديث قواعد التدقيق الإملائي لأول مرة في البلاد منذ 65 عاما.

 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، قال متحدث باسم الوزارة إن مشروع القرار جاهز، ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليه نهاية العام الجاري، حيث يأتي هذا المشروع نظرا لوجود العديد من الكلمات الجديدة باللغة الروسية، إلى جانب ضرورة التخلص من التناقض في تهجئتها بشكل نهائي.

 

ويضم مشروع القرار "بشأن الموافقة على قواعد الإملاء الروسي" 131 صفحة.

 

وأوضح رئيس تحرير بوابة "Gramota.ru" ، والباحث الرائد في معهد اللغة الروسية، فلاديمير باخوموف:"إن كل ما نقترحه موجود بالفعل في القواميس والكتب المرجعية الإملائية. والآن سيتم إصلاحه في مثل هذا النوع من القواعد. ولن تكون هناك ابتكارات من حيث تهجئة الكلمات أو مراجعة الاستثناءات".

 

ويدور الحديث الآن، حسب الخبير، حول وصف موجز لقواعد التدقيق الإملائي ذات الصلة بالكلام المكتوب حديثاً، وسيظل المشروع نفسه يناقش في لجنة التدقيق الإملائي التابعة لأكاديمية العلوم الروسية حتى نهاية العام تقريبا.

 

وأضاف قائلا:" كان من الضروري تحديث القواعد نظرا لوجود العديد من الكلمات الجديدة باللغة الروسية، ومن الضروري كذلك التخلص من التناقض في تهجئتها بشكل نهائي. وقد تم تبني مثل هذا قانون الأساسي (قواعد التهجئة وعلامات الترقيم الروسية) آخر مرة عام 1956. وما زال ساري المفعول إلى حد الآن.

 ومصدر آخر لتحديد صحة الكتابة هو "قاموس التدقيق الإملائي للغة الروسية" الأكاديمي والذي تم نشره في الوقت نفسه، أي منذ 65 عاما، ولكن منذ ذلك الحين أعيد طبعه وتحديثه عدة مرات.

 

وتم نشر الطبعة الأكثر اكتمالا (200 ألف كلمة) عام 2015، لكن القواعد لم تتغير طوال هذا الوقت. هذا لا يعني أنه لم يتم تسجيل التغييرات في اللغة الروسية". 

 

وقالت، سفيتلانا محمودوفا، الدكتورة في فقه اللغة ورئيس قسم علم اللغة والتواصل بين الثقافات في جامعة موسكو للتربية: "على مدى العقود التي مرت منذ عام 1956، جرى تحديث اللغة الروسية، وظهر العديد من الكلمات والتعبيرات والعبارات والاختصارات المستعارة. وعلى سبيل المثال ظهر منذ بداية عام 2020 الكثير من الكلمات والعبارات المتعلقة بفترة "كوفيد" وانتشار الوباء في العالم حيث نستعير بعض الكلمات من دون أي تغيير من اللغات الأجنبية (فيروس كورونا)، والبعض الآخر لا يزال يتكيّف مع قواعد اللغة الروسية مثل "كوفيدي"، و" منشق كوفيدي" والعوامل المضادة للقاحات، وما إلى ذلك، والبعض الآخر ظهر للتو ولم  يترسخ بعد في اللغة مثل رمز الاستجابة السريعة QR Code وغيرها، لكن كلها موجودة بالفعل في اللغة ومن الضروري الإشارة بطريقة ما إلى شكلها ومكانها في التهجئة".

روسيا وزارة جديدة اصدار وزارة التربية روسية روسي اللغة الروسية الروسية قواعد تربية التربية الروس جديد الروسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الجمعة 12-11-2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 12-11-2021

«مصطلحات إباحية».. هانى شاكر يكشف سبب منع حسن شاكوش من الغناء

احتفالًا بيوم «السناجل».. 5 أبراج فاشلة في الارتباط و«الأسد» في المقدمة

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 251.9 مليون والوفيات 5 ملايين و331860

كوريا الشمالية تدعو مواطنيها إلى بذل جهود لتحقيق أهداف اقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من سيحارب إيران؟

د. محمد عفيفي

السينما والمجتمع المصرى

محمد بركة

المثقف والجنس.. كيف يحل صلاح فضل الإشكالية المسكوت عنها؟

محمد نجم

مستجدات الأزمة العالمية ونظرة على السوق المصرية

ماجد حبته

متطرفة فى كلية لندن

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا (تذكر.. يجب أن تموت)

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

استقالة رئيس شركة برامج تجسس إسرائيلية بعد إدراج أمريكا لها فى القائمة السوداء

وزير إسرائيلى يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية