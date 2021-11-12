الجمعة 12 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة اليمنية ترحب بإدراج 3 من قيادات الحوثيين على قائمة العقوبات الأممية

اليمن
اليمن

رحبت وزارة الخارجية اليمنية بقرار لجنة الأمم المتحدة للعقوبات بإدراج 3 من قادة جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية في قائمتها للعقوبات.

 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، قالت الوزارة في بيان إنها "ترحب بالقرار الأممي الذي يدين ويعاقب القادة الحوثيين الثلاثة"، مشيرة إلى أنهم "أسهموا في تهديد أمن المملكة العربية السعودية والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في اليمن وهي الأسوأ في العالم".

 

وأكدت: "استمرار تعاون الحكومة اليمنية مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء التابع لها ومع أعضاء المجتمع الدولي المحب للسلام والرافض للعنف والإرهاب لكشف كل الانتهاكات ودعم كل المبادرات الرامية للخروج باليمن من الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي".

 

والعقوبات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للعقوبات على الحوثيين، وأعلنتها البعثة الدبلوماسية البريطانية، استهدفت كلا من رئيس أركان قوات الحوثيين محمّد عبد الكريم الغماري الذي يقود الهجوم على مأرب، وأحد قادة الحوثيين يوسف المدني، وصالح مسفر صالح الشاعر.

 

وشملت تجميد أصول القادة الثلاثة ومنعهم من السفر، وهي إجراءات قررتها بالإجماع لجنة العقوبات الممثّل فيها أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.

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وائل لطفي

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