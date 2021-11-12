الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جنات وعساف ونادية مصطفى يحييون حفلات مهرجان الموسيقى العربية.. اليوم

جنات
جنات

تتوالى ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30، حيث تقام اليوم الجمعة 5 حفلات دفعة واحدة لنجوم الطرب بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

ـ جنات وعساف على مسرح النافورة

وعلى مسرح النافورة وفى الثامنة مساء تقدم النجمة جنات حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقياده المايسترو محمد الموجي يسبقها فاصل للنجم الفلسطيني الشاب محمد عساف وفقرة موسيقية لعازف الكمان الفنان الأردنى ليث صديق إلى جانب فقرة غنائية للفنانين إبراهيم راشد وصابرين النجيلي.

المايسترو محمد الموجي
محمد عساف

ـ كورال الأطفال على المسرح الخارجى

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورار أطفال الأوبرا، تحت إشراف أحمد عامر، كوكبة من مؤلفات الطرب.

ـ كلثوميات على مسرح معهد الموسيقى العربية

وفى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفل ضمن سلسلة كلثوميات وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشى ومشاركة كل من مروة حمدي وحسناء.

المايسترو صلاح غباشي

ـ الحجار على مسرح مكتبة الإسكندرية

وفى نفس التوقيت بمكتبة الإسكندرية يقدم النجم علي الحجار حفلا بقيادة المايسترو حازم القصبجي يسبقه فاصل غنائي لكل من مي حسن واللبناني سعد رمضان.

ـ نادية مصطفى على مسرح أوبرا دمنهور

وبالتزامن تستقبل أوبرا دمنهور حفلا للنجمة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام يسبقها فاصل غنائي لكل من أحمد سعيد، حنان الخولي، مصطفى النجدي، وإشرف وليد.

نادية مصطفى

وتقام الحفلات الخمسة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتي تتمثل في عدم السماح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، الجلوس بأسبقية الحضور، ومنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، والالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بقياس درجات الحرارة بواسطة المختص، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، عدم السماح بتحريك المقاعد.

دورة المهرجان هذا العام مهداة إلى روح كل من الموسيقار الكبير الراحل جمال سلامة، والموسيقار القدير الراحل عبده داغر، وتستمر على مدار 15 يوما متتالية حتى 15 نوفمبر الجاري، وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقى بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هي مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان وتقام على 6 مسارح بثلاث محافظات القاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية )، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التى تستضيف الحفلات لأول مرة.

المطربة المغربية جنات محمد عساف حفلات الموسيقى العربية مسرح النافورة المطربة نادية مصطفى المايسترو محمد الموجي الدورة الـ30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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