الشيخ عطية صقر يوضح الحالات التى يجوز فيها التفضيل بين الأبناء

قال الشيخ عطية صقر، من علماء الأزهر الشريف رحمه الله، في فيديو تم تداوله بين رواد التواصل الاجتماعي"فيسبوك" داخل جروبات الفتوى، إن الأصل في تربية الأولاد توفير ما يحتاجونه من رعاية مادية وأدبية وتقوية أواصر الأخوة بينهم، وذلك حتى يكونوا مستعدين لمواجهة الحياة عند استقلالهم فى المعيشة، ولتدوم بينهم رابطة المحبة والتعاون على الرغم من تفرقهم وتكوين أسر جديدة، ولكن تنتج التربية هذه إذا رعى فيها العدل والمساواة بين الأولاد بقدر المستطاع.

ومما ورد في الوصية بهذه التسوية حديث النعمان بن بشير وملخصه كما يؤخذ من عدة روايات في صحيح مسلم يكمل بعضها بعضا أن عمرة بنت رواحه ثم النعمان بن بشير سألت أباها أن يعطيها بعض ماله فأخر في إجابة طلبها ثم بدى له أن يفعل فوهبه غلاما فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول على ما وهبت لابني، فاخذ بيده فأتي رسول الله، فقال له يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحه أعجبها أن أشهدك على ما وهبت لابنها، فقال رسول الله يا بشير ألك ولد مثل هذا قال نعم، قال أكلهم أعطيتهم مثل هذا قال لا، فقال لا يصح هذا، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، ألا يسرك أن يكون لك في البر سواء قال بلا، قال لا أشهد.

وأشار إلى أن بعض الفقهاء مذهب مالك والشافعية وأبو حنيفة، أنه مكروه التفضيل بين الأولاد، وليس بحرام، والهبة صحيحة، بينما حرمه آخرون، محتجين برواية النبي فاشهد على هذا غيري.

وقال إنه هناك حالات يجوز فيها التفضيل إذا كان الولد عاجزًا عن الكسب أو مريضا أو مدينا ولا يستطيع الوفاء وحده، فذلك جائز ولا حرج فيه.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.