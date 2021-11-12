المشدد 5 سنوات لـ«استورجي» تاجر في الإستروكس ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد عادل الفقي وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل وتامر محمد رياض وعمر أحمد علم الدين، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن المشدد 5 سنوات على بوهيجي سيارات.

مثل المتهم أ أ م ي أمام محكمة جنايات بورسعيد بتهمة الاتجار في جوهر الاستروكس المخدر، ليكون ذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة، حيث تم ضبطه أثناء مرور دورية أمنية وضبط بحوزته 10 لفافات من الإستروكس، وكان ممسكًا بسلاح أبيض سكين، مبلغ مالي من حصيلة البيع.

وثبت أمام المحكمة من خلال تقرير المعمل الكيماوي بأن المادة المخدرة لجوهر indazol carboxamides، واعترف المتهم بحيازتها مقابل الإتجار بها والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والأموال حصيلة البيع.

قضت المحكمة بحبس المتهم أ أ م ي، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه 50 الف جنيهًا مما أسند اليه، ومصادرة المخدر المضبوط، والزامه بالمصروفات الجنائية، وذلك في القضية رقم 4895 لسنة 2021 جنايات الضواحي والمقيدة برقم 1306 لسنة 2021.

في شأن آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، عن استمرار العمل في رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق الواقعة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والتى تعتبر من أهم الطرق التى تشهد أعمال تطوير حاليا نظرا لربطها عدة طرق محيطة بالمصانع داخل المنطقة الصناعية، وضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع القطاعات الأخرى ، تحت إشراف مديرية النقل والطرق ببورسعيد .

وأشاد المحافظ بمعدلات التنفيذ وجودة الأعمال التى تشهدها طرق المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، موضحًا أن الأعمال تشمل إعادة رصف الطرق ووضع الطبقة الأسفلتية وتجميل جانبى الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة.

أشار المحافظ إلى أن منطقة جنوب بورسعيد شهدت مزيد من أعمال تطوير الطرق خاصة الطرق الواقعة فى مدخل بورسعيد بامتداد محور ٣٠ يونيو، لتحقيق السيولة المرورية فى حركة السيارات، وذلك ضمن أعمال التطوير التى تمت بالطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية لتيسير الحركة من وإلى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك خطة موسعة لتطوير الطرق الواصلة بين محور ٣٠ يونيو وقرى جنوب بورسعيد وشادر عزام والحوض السمكي، إضافة للخطّة الموسعة لرصف وتطوير الشوارع بالمنطقة الصناعية، لافتًا إلى أن منطقة جنوب بورسعيد شهدت مزيد من أعمال تطوير الطرق ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق المظهر الحضاري ببورسعيد.