إضاءة مبنى الرعاية الصحية ببورسعيد بالأزرق احتفالاً باليوم العالمي لمرضى السكري

أضاءت الهيئة العامة للرعاية الصحية المبنى باللون الأزرق، اليوم الخميس، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لمرض السكري، والذي تحتفل به منظمة الصحة العالمية كل عام يوم 14 نوفمبر من كل عام.

وأعلن الدكتور مصطفى شعبان مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد، عن الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكري للعام الثاني على التوالي، وذلك من خلال حملة "سكرك موترك.. في إيدك تسيطر"، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ودعت الهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، الدعوة لكل أهالي بورسعيد من منتفعي الخدمة الطبية، لإجراء الفحص الدوري الشامل وتحاليل السكر اللازمة والعديد من خدمات مستشفيات الهيئة المتميزة، لتفادي مضاعفات مرض السكري مع وجود نخبة من أمهر الأطباء، برعاية شركة إيفا للأدوية، بالتزامن مع اليوم العالمي لمرضى السكري.

وأعلنت الرعاية الصحية عن إقامة فاعلية غدًا الجمعة بحديقة المنتزه ببورسعيد، ويومي السبت والأحد بديوان عام حي غرب بورسعيد، مطالبة المنتفعين بالاستفادة من القوافل والمشاركة بها.

من جانبه أكد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، أن المبادرة تأتي في إطار الحملات المستمرة التي تنظمها الهيئة للاطمئنان علي صحة المواطنين، والكشف المبكر عن الأمراض، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية 2030 في خدمة طبية متميزة للمواطنين.

يذكر أنه يتم الاحتفال بشهر نوفمبر باعتباره شهر التوعية بمرض السكري على مستوى العالم، ويتم الاحتفال باليوم العالمى الموافق 14 نوفمبر، لرفع مستوى الوعي بمرض السكري من النوع الأول والثاني، ويتزامن مع عيد ميلاد فريدريك بانتنج، الذي شارك في اكتشاف الإنسولين مع تشارلز.