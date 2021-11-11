الخميس 11 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة تستقبل سفير التشيك لافتتاح أول مركز ثقافى فى مصر وإفريقيا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، جاك فوليك سفير جمهورية التشيك بالقاهرة ووفد يضم كلا من أوندريخ تشيرني المدير العام للمراكز التشيكية، جان بوندي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية التشيكية وأولدريخ فوندروشكا الدبلوماسي المتخصص بالعلاقات الثقافية بسفارة الجمهورية التشيكية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

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صورة من اللقاء

وأشاد فوليك بالحركة الثقافية والفنية في مصر وبدور وزارة الثقافة في نشر الوعى والفنون في مختلف محافظات مصر، وهو ما كان المحرك الرئيسي في تفكير جمهورية التشيك لتأسيس أول مركز ثقافي تشيكي في مصر وهو الأول لها على مستوى العالم العربي وإفريقيا، الذي سيتم افتتاحه في عام 2022، وأضاف أن الحضارة والثقافة المصرية هي محط أنظار العالم خاصة الشعب التشيكي الذي يحرص على زيارة مصر دائما مؤكدا على أن أكثر من 300 ألف تشيكي كانوا يزورون مصر قبيل جائحة كورونا.

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صورة من اللقاء

من جانبها عبرت عبدالدايم عن سعادتها بهذه الزيارة ورحبت بفكرة المركز الثقافي وأكدت تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة المركز باعتباره إضافة حقيقية للمراكز الثقافية للعديد من دول العالم في مصر، إلى جانب أنه نافذة هامة لتبادل الثقافات وفتح آفاق من التعاون المشترك في كل المجالات الفنية والثقافية والابداعبة والمعرفية بين البلدين.

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صورة من اللقاء
إيناس عبد الدايم وزير الثقافة سفير جمهورية التشيك أوندريخ تشيرني إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مركز ثقافي للتشيك

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

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