رئيس جامعة طنطا يكرم مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة

كرم الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، والدكتور أحمد شوقى أستاذ الأمراض الصدرية ومدير مستشفي الصدر الجامعي بطنطا.

جاء ذلك على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر الأمراض الصدرية الذى تنظمه جامعة طنطا بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض الصدرية والتدرن تحت عن عنوان «الجديد والأحدث فى الأمراض الصدرية» بفندق كونراد بالقاهرة.

وأكد رئيس الجامعة أن انعقاد المؤتمر الذي يقام في ظل جائحة كورونا، يعكس جهود جامعة طنطا فى تبنى قضايا الواقع، وتسهم في إيجاد الحلول المناسبة تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطنين.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إلى أن الرئيس السيسى يولي اهتمامًا كبيرا للقطاع الصحي في هذه المرحلة ويضعه على رأس الأولويات، مؤكدًا جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا بتوفير أكبر عدد من اللقاحات المتنوعة، والتوسع في عمليات تطعيم المواطنين بما يضمن سلامتهم ويحد من انتشار الفيروس.

أوضح رئيس المؤتمر الدكتور أحمد شوقى أن المؤتمر شهد مشاركة متميزة لأكثر من 100 عالم من الأساتذة والخبراء الدوليين من مختلف الجامعات المصرية لمناقشة الجديد فى الأمراض الصدرية والدرن وتبادل الرؤى حول أحدث المستجدات فى التشخيص والعلاج، فضلًا عن التوعية بضرورة مجابهة الفيروس من خلال تكاتف كافة المؤسسات والأفراد.