الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف الإسكندرية» تشكل لجنة لمتابعة رفع صناديق التبرعات بالمساجد

اوقاف الإسكندرية
اوقاف الإسكندرية

وجه الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية مديري الإدارات بالعمل على تنفيذ قرارات الوزارة بخصوص رفع جميع صناديق التبرعات بصحن المساجد أو محيطها، ماعدا صناديق النذور الموجودة بمساجد النذور.

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اوقاف الإسكندرية

وترأس الشيخ «خشبة» لجنة قام بتشكيلها لمتابعة رفع صناديق مجالس الإدارات بالمساجد.
كما وجه الشيخ خشبة إدارة المتابعة وتفتيش الادارات الفرعية بتكثيف المرور لمتابعة سير العمل وتنظيمه والتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة، مؤكدًا على ان هناك نشاط مكثف لمديرية أوقاف الإسكندرية على المستوى الدعوي والإداري.
كما التقى الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية اليوم، بالسادة أئمة برج العرب لتفقد أحوال المساجد وبحث آليات العمل الدعوي بالإدارة بحضور، الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية والدكتورة إيمان منا المقرر المناوب  للمجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية للتنسيق بين المجلس والمديرية للاستعانة بعدد من الائمة للمشاركة في ندوات مبادرة حياة كريمة بالتنسيق مع الجهات المعنية كالصحة والتربية والتعليم وغيرها من الهيئات الحكومية في إطار بروتوكول التعاون بين الهيئات الحكومية والوزارات.

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اوقاف الإسكندرية

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وإشراف  الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية. 

أكدت وزارة الأوقاف على مديري المديريات الإقليمية، ضرورة رفع جميع صناديق التبرعات الموجودة بصحن المساجد أو محيطها، ما عدا صناديق النذور الموجودة بمساجد النذور،  والاحتفاظ بجميع الصناديق بغرفة الإمام بالمسجد أو بمقر الإدارة التابع لها المسجد، لحين فتحها بمعرفة اللجان المختصة بذلك المشكلة لهذا الغرض.

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اوقاف الإسكندرية

وأوضحت الوزارة أنه يتم رفع جميع الصناديق من صحن أي مسجد أو محيطه أو ملحقاته فورا وفي موعد أقصاه اليوم الخميس 11نوفمبر، وعلى أن تنتهي اللجان من عملها في موعد أقصاه الاثنين القادم، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية.

الأوقاف المساجد صناديق التبرعات صناديق مجالس الإدارات أوقاف الإسكندرية

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وائل لطفي

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