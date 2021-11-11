انتقادات واسعة لخبيرة تجميل أمريكية بعد شراء قطعة آثار فرعونية

واجهت خبيرة تجميل ومؤثرة على "تيك توك"، حملة انتقادات واسعة بعد نشرها صورة لقطعة آثار مصرية قديمة اشترتها.

وأكدت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن الفنانة إيرين بارسونز والتي لديها أكثر من 600 ألف متابع اأثارت الجدل بعد نشرها الصورة، حيث أكد الكثيرون أن القطعة الأثرية قد تكون مسروقة بالنظر إلى تاريخ الغرب في تجارة السلع المنهوبة.

ونشرت بارسونز، التي تعرّف نفسها على أنها "جامعة للتحف والقطع الفنية القديمة"، وغالبًا ما تعرض أدوات مكياج قديمة للغاية، مقطع فيديو تقدم فيه عملية الشراء عبر تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، ملعقة مستحضرات تجميل مصرية قديمة من مزاد على الإنترنت.

وأكدت المجلة أنه على الرغم من حذف بارسونز الفيديو، إلا أن هناك بعض المقتطفات التي ما تزال متاحة للمشاهدة بعد أن تم تداول الفيديو الأصلي بين رواد التيك توك.

وقالت وهي تعرض الأداة على الكاميرا: "هذه ملعقة تجميل مصرية قديمة من الأسرة الثامنة عشرة".

وأضافت المجلة الأمريكية، أن مشاهدو الفيديو عبروا عن رفضهم لعملية الشراء في ظل المخاوف من أن تكون القطعة الآثرية الفرعونية مسروقة مثل الكثير من القطع الأخرى.

وقال أحدهم: "بصفتي مصري.. لا ينبغي أن تكون مثل هذه الأشياء خارج بلدي، من المؤكد تقريبًا أنها مسروقة".

وردت بارسونز على التعليق بسياق حول كيفية شرائها للملعقة، وكتبت: "ما أعرفه هو أنها كانت في مجموعة خاصة منذ الثمانينيات لقد وجدتها في مزاد على الإنترنت وأضفتها إلى مجموعة المكياج الخاصة بي".

وتسعى السلطات المصرية لاستعادة آثارها المنهوبة عبر كافة الأصعدة من خلال تكثيف الجهود الدبلوماسية والمفاوضات خصوصا تلك القطع التي تم نهبها خلال فترات الاستعمار المتعددة التي شهدتها مصر، ولعل أبرز هذه القطع هي رأس نفرتيتي في ألمانيا وحجر رشيد في بريطانيا.