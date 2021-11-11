انطلاق أعمال قافلة مجلس الوزراء وصناع الخير وجامعة طنطا بإيتاى البارود

انطلقت مع ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس ومن مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة أعمال القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير للتنمية وجامعة طنطا لخدمة أهالي إيتاي البارود ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

مبادرة صناع الخيربإيتاى البارود محافظة البحيرة

يتم تنظيم القافلة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء بإشراف وزيرة التضامن الاجتماعي وبمتابعة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا وبالتعاون مع شركة العامرية للصناعات الدوائية والجمعية المصرية للشعب الهوائية ومؤسسة الرجاء للطب النفسي والإدمان ومديرية الشئون الصحية بالبحيرة.

مبادرة صناع الخيربإيتاى البارود محافظة البحيرة

من جانبه أصدر اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتقديم كل أشكال الدعم المطلوب لإنجاح القافلة وتذليل كافة الصعاب بهدف استفادة أكبر عدد ممكن من أهالى مدينة إيتاى البارود وقرى المركز المختلفة من القافلة مشيداً بتعاون اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير للتنمية وجامعة طنطا فى تنظيم القافلة مثمناً جهود الجهات الثلاث فى تقديم خدمات طبية نوعية ذات جودة الى الأهالي فى نطاقات إقامتهم من خلال سلاسل القوافل التى يتعاونون فى تنظيمها.

مبادرة صناع الخيربإيتاى البارود محافظة البحيرة

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن المؤسسة تشارك في قافلة إيتاي البارود بقافلة عيون متكاملة من خلال مبادرة عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى وتقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الإحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية تمهيداً لإجراء العلميات وتسليم النظارات قريباً كذلك تشارك المؤسسة بدعم مرضى القدم السكرى ممن تم توقيع الكشف عليهم في القافلة بتوفير العلاج الشهرى لهم بالمجان كذلك توفير العلاج الشهرى لمرضى الأمراض الجلدية المزمنة شديدة الخطورة.

مبادرة صناع الخيربإيتاى البارود محافظة البحيرة

وأوضح الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء أن القافلة تقدم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان في تخصصات ( العيون - الجلدية - القلب والاوعية الدموية - الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الطب النفسي والادمان - الاسنان - الأطراف الصناعية ) بالإضافة إلى ( تطعيم كورونا، حملة 100 مليون صحة، حملة الاعتلال الكلوي).