الخميس 11 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

انطلاق أعمال قافلة مجلس الوزراء وصناع الخير وجامعة طنطا بإيتاى البارود

مبادرة صناع الخيربإيتاى
مبادرة صناع الخيربإيتاى البارود محافظة البحيرة

انطلقت مع ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس ومن مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة أعمال القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير للتنمية وجامعة طنطا لخدمة أهالي إيتاي البارود ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة. 

مبادرة صناع الخيربإيتاى البارود محافظة البحيرة

يتم تنظيم القافلة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء بإشراف وزيرة التضامن الاجتماعي وبمتابعة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا وبالتعاون مع شركة العامرية للصناعات الدوائية والجمعية المصرية للشعب الهوائية ومؤسسة الرجاء للطب النفسي والإدمان ومديرية الشئون الصحية بالبحيرة.

مبادرة صناع الخيربإيتاى البارود محافظة البحيرة

من جانبه أصدر اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتقديم كل أشكال الدعم المطلوب لإنجاح القافلة وتذليل كافة الصعاب بهدف استفادة أكبر عدد ممكن من أهالى مدينة إيتاى البارود وقرى المركز المختلفة من القافلة مشيداً بتعاون اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير للتنمية وجامعة طنطا فى تنظيم القافلة مثمناً جهود الجهات الثلاث فى تقديم خدمات طبية نوعية ذات جودة الى الأهالي فى نطاقات إقامتهم من خلال سلاسل القوافل التى يتعاونون فى تنظيمها.

مبادرة صناع الخيربإيتاى البارود محافظة البحيرة

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن المؤسسة تشارك في قافلة إيتاي البارود بقافلة عيون متكاملة من خلال مبادرة عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى وتقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الإحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية تمهيداً لإجراء العلميات وتسليم النظارات قريباً كذلك تشارك المؤسسة بدعم مرضى القدم السكرى ممن تم توقيع الكشف عليهم في القافلة بتوفير العلاج الشهرى لهم بالمجان كذلك توفير العلاج الشهرى لمرضى الأمراض الجلدية المزمنة شديدة الخطورة.

مبادرة صناع الخيربإيتاى البارود محافظة البحيرة

وأوضح الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء  أن القافلة  تقدم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان في تخصصات ( العيون - الجلدية - القلب والاوعية الدموية - الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الطب النفسي والادمان - الاسنان - الأطراف الصناعية ) بالإضافة إلى ( تطعيم كورونا، حملة 100 مليون صحة، حملة الاعتلال الكلوي).

 

 

 

 

مبادرة صناع الخيربإيتاى البارود محافظة البحيرة
المبادرة الرئاسية جامعة طنطا مجلس الوزراء محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة إيتاي البارود مؤسسة صناع الخير محافظة البحيرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة مؤسسة صناع الخير للتنمية الجمعية المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

لماذا تأخر ليفربول في التجديد لـ محمد صلاح؟

الحكومة تحسم جدل «رفع غياب المدارس»

نزاع مصطفى فهمي وفاتن موسى في قسم الدقي (إنفوجراف)

شاهده في وضع مخل مع سيدة.. التحقيق مع تاجر قتل طفلا بالإسماعيلية

«تغيرت ملامحه».. من هو سرى النجار الذى ظهر فى فيلم «الساحر» وتصدر التريند؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

خالد عكاشة

كلمة السر للميليشيات فى العراق

د. بهي الدين مرسي

حرفية المخ وعبقرية العقل

د.محمد شادي

عودة حراس السوق

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة فى قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 شباب فى جنين

إصابة 4 فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين بالضفة