الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث الأموال العامة تسقط أخطر عصابة لتزوير الشهادات الدراسية بالغربية

تزوير الشهادات
تزوير الشهادات

نجحت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله، في ضبط أحد الأشخاص وسيدة بمحافظة الغربية، لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال تزوير المحررات والمستندات الرسمية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات والمستندات وتقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة لبعض الجهات الحكومية. 

- تفاصيل التحريات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات ، لها معلومات جنائية، مقيمة بمحافظة الغربية بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات التعليمية وخاصةً للطلاب غير الحاصلين على الدرجات التي تؤهلهم للالتحاق بمدارس مختلفة وذلك من خلال التلاعب فى بيانات درجات النجاح، وإثبات درجات أعلى من الحاصلين عليها وطلبات تفيد إلحاقهم بمدارس أخرى مقابل مبالغ مالية كبيرة تتحصل عليها منهم ، حيث أنها تتخذ من مسكنها الكائن بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي.

- اعترافات المتهمة

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهمة وأمكن ضبطها وبتفتيش مسكنها المشار إليه عثر على (كمية من الشهادات وبيانات النجاح وخطابات وطلبات تحويل وشهادات حسن السير والسلوك "خالية البيانات ومعدة للتزوير" - هاتف محمول بفحصه فنياً تبين وجود صور للمستندات المضبوطة)، وبمواجهة المتهمة المذكورة أقرت بنشاطها الإجرامى وقيامها بتزوير المحررات الرسمية لدى مطبعة كائنة بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط مالكها، مقيم بالغربية، وبتفتيش المطبعة تم ضبط (جهاز كمبيوتر بمشتملاته وجهاز إسكانر بفحصه فنياً تبين أنه مُحمل عليه برنامج لتعديل الأختام والأوراق ومُحمل عليه بصمات أختام شعار الجمهورية المنسوبة للجهات التعليمية والحكومية المختلفة – كمية من بيانات النجاح – كشوف بنكية - هاتف محمول بفحصه فنياً تبين وجود صور للمستندات المضبوطة) وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه .

مباحث الأموال العامة الغربية سيدة تزوير المحررات والمستندات الرسمية وزارة الداخلية

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