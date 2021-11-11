أكثر من 16 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بسوهاج

أوضح المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم تخصيص أكثر من 16 مليون جنيه من ميزانية المد والتدعيم لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظة سوهاج.

يأتي هذا في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بسوهاج وبالتنسيق بين أعضاء مجلس النواب بالمحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب، إلى أن النائب مصطفى سالم والنائب نشأت فؤاد عباس والنائب ابراهيم خليفة اعضاء مجلس النواب عن دائرة طهطا وطما وجهينة قد حصلوا على مبلغ 6.5 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات المياه للمناطق المحرومة بمراكز طما وطهطا وجهينة، وحصل النائب نور أبو ستيت عضو مجلس النواب عن دائرة البلينا على مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات المياه للمناطق المحرومة بمركز البلينا وحصل النائب محمد لبيب عضو مجلس النواب عن دائرة أخميم وساقلتة وحي الكوثر على مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات المياه للمناطق المحرومة بمركز ساقلتة.

وحصل النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من اجل مصر على مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات المياه للمناطق المحرومة بدار السلام كما حصل النائب أحمد نشأت منصور والنائبة نانسي نعيم أعضاء مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر والنائب أحمد ابراهيم عضو مجلس النواب عن مركز سوهاج وجزيرة شندويل وقسمي أول وثان وسوهاج الجديدة على مبلغ 3.5 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات المياه للمناطق المحرومة بمركز سوهاج كما حصل النائب أحمد عبد السلام عضو مجلس النواب عن مركز دار السلام على مبلغ 80 الف جنيه لمد وتدعيم شبكات المياه بنجع البلابيش بمركز دار السلام.



