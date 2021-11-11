رئيس الوزراء يتفقد المشروعات التنموية والاستثمارية بالوادي الجديد

استهل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، جولته للوادي الجديد بالاستماع لشرح تفصيلي حول مخطط إنشاء تجمع خدمي بجوار مطار الداخلة.

ويتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، المشروعات التنموية والاستثمارية بمحافظة الوادي الجديد.

وفي وقت سابق، صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بأن زيارة رئيس الوزراء تستمر لمدة سبع ساعات يقوم خلالها رئيس الوزراء والوزراء المرافقين له بافتتاح قاعة كبار الزوار بمطار الخارجة وتفقد مشروع 30 يونيو الحكومي المميكن واطلاق مشروع توصيل الغاز لـ 14 ألف أسرة.

وكشف في تصريحات له عن الترتيب زيارة موسعة لرئيس الوزراء اليوم تستمر نحو 7 ساعات، مشيرًا إلى أنه في محافظة الوادي الجديد نجحت الحكومة في ضخ استثمارات للارتقاء بالبنية الأساسية فيما لا يقل عن 50 مليار جنيه من 2016 وحتى الآن وأن هذا ساهم بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمار الزراعي والصناعي والخدمي بالمحافظة.

كما يتفقد مدبولي مشروع مبادرة الحرير والصوب الزراعية وتفقد مجمع إنشاء الكليات لجامعة الوادي الجديد بمنطقة الكيلو 10 وافتتاح ممشى الدراجات وافتتاح مكتب خدمات المستثمرين وافتتاح المدرسة اليابانية وتفقد مبني كلية الطب وتفقد مبنى التأهيل الاجتماعي وافتتاح مكتب بريد الخارجة وتفقد مجمع التمور وزيارة مشروع فوسفات أبو طرطور واستماع إلى مشروع إعادة تأهيل خط السكة الحديد أبوطرطور/ سفاجا.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بمتابعة سير المشروعات ومدى إنجازها على الأرض والعمل على تذليل أي عقبات قد تؤخر إنجاز الأعمال.