بعد انقطاع الطمث.. أفضل حِميات للنساء فوق سن الخمسين

تبحث العديد من النساء فوق سن الخمسين عن أنظمة غذائية تدعم وظائف القلب أو الدماغ، أو تساعد في السيطرة على أعراض انقطاع الطمث، أو تعزيز صحتهن بشكل عام، وفقًا لموقع “quick and dirty tips” نرصد أبرز الحميات للنساء فوق سن الخمسين.

أفضل شامل: حمية البحر الأبيض المتوسط

- يتم تصنيف حمية البحر الأبيض المتوسط ​​باستمرار على أنها واحدة من أكثر أنماط الأكل صحة لأي شخص تقريبًا، بما في ذلك النساء فوق سن الخمسين.

- ويتميز هذا النظام الغذائي بمحتواه المنخفض من الدهون المشبعة، تتكون بشكل أساسي من الخضروات والبقوليات والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة، وتتميز بزيت الزيتون كمصدر أساسي للدهون المضافة يتضمن أيضًا كميات معتدلة من الأسماك ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى كميات صغيرة من البيض والدواجن واللحوم الحمراء.

الأفضل لصحة القلب: نظام الاندفاع الغذائي

- تزداد معدلات ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب بشكل ملحوظ بعد بداية انقطاع الطمث، وتم تصميم النظام الغذائي لإيقاف ارتفاع ضغط الدم (DASH) لمنع وعلاج ارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم.

- يتميز بمحتواه المنخفض من الصوديوم والتركيز على الأطعمة الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي من المعروف أنها تساعد في خفض ضغط الدم.

أفضل نظام غذائي نباتي: النظام الغذائي المرن

- النظام الغذائي المرن هو خطة شبه نباتية تعتمد في الغالب على النباتات ولكنها تتضمن أحيانًا اللحوم والبيض ومنتجات الألبان والأسماك، ويعتبر نمط الأكل هذا أكثر شيوعًا حاليًا بين النساء اللواتي يقللن من تناول اللحوم من أجل الصحة أو الرفق بالحيوان أو لأسباب بيئية.

- يعد النظام الغذائي المرن خيارًا رائعًا لأي شخص مهتم بزيادة تناوله للألياف والبروتينات النباتية والذي يدرك أيضًا القيمة الغذائية للمنتجات الحيوانية ويريد تناولها حسب الحاجة.

الأفضل لصحة الدماغ: حمية مايند

- يعد العمر والجنس من عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالخرف، حيث يكون انتشاره أكبر بين النساء منه بين الرجال، وفي الواقع ما يقرب من ثلثي الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر - الشكل الأكثر شيوعًا للخرف - هم من النساء

- يركز على الأطعمة مثل الحبوب الكاملة والتوت والخضروات الورقية والفول وزيت الزيتون والأسماك الدهنية، لا ينصح بتناول الأطعمة المقلية واللحوم الحمراء والزبدة والجبن والحلويات.

الأفضل للنساء اللواتي سئمن اتباع نظام غذائي: الأكل الحدسي

الأكل الحدسي هو برنامج مضاد للنظام الغذائي مصمم لإصلاح عقلية النظام الغذائي الخاص بك وبناء علاقة إيجابية مع جسمك والأطعمة التي تتناولها، وتم إنشاؤه من قِبل متخصصي التغذية الذين يدعون أن النظام الغذائي المزمن يسبب ضررًا جسديًا ونفسيًا.

- لا يتم حظر أي أطعمة، ولا توجد قواعد تنظم أحجام الحصص أو توقيت الوجبات بدلاً من ذلك، الهدف هو مساعدتك على إعادة تعلم كيفية الاستماع إلى إشارات الجوع والامتلاء الطبيعية لجسمك بحيث لا تعتمد على نظام غذائي معين لتغذية نفسك عقليًا أو جسديًا.