الخميس 11 نوفمبر 2021
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سياسي

مجلس الشباب المصري يحتفل بمرور 5 سنوات على تدشينه

محمد ممدوح رئيس مجلس
محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري

يقيم مجلس الشباب المصري، اليوم الخميس، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 5 أعوام على إنشاء المجلس بمشاركة لفيف من الوزراء ورؤساء وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. 

وأوضح محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاحتفال هذا العام يأتي مختلفاً ومميزاً بالتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني. 

وأوضح ممدوح أن المجلس على مدار السنوات الخمس الماضية عمل على تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب والمرأة في المجتمع المصري بالإضافة لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني للمشاركة بشكل فعال في ملفات التنمية وصنع القرار. 

وأشار ممدوح إلى أنه على مدار السنوات الماضية عمل المجلس على تدريب وتأهيل ما يقرب من 90 ألف شاب وفتاة من المحافظات المصرية ضمن أكثر من 400 برنامج تدريبي مختلف بالإضافة لتنفيذ العديد من البرامج والشراكات مع ما يزيد على 650 منظمة مجتمع مدني محلية ودولية.

مجلس الشباب المصري هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني المركزية المشهرة وفق القانون رقم 84 لسنة 2002 وتعديله بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ويمتلك سجلا كبيرا من المشروعات التنموية.

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