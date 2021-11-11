البعثة الأممية: نركز على إجراء الانتخابات وتوحد الليبيين

أكد مساعد الأمين العام ومنسق البعثة الأممية في ليبيا ريزدون زينينغا، الأربعاء، أن أولوية البعثة هي مساعدة ليبيا على إجراء انتخابات توحد الليبيين وتحقق الاستقرار وتفضي إلى مؤسسات شرعية مقبولة من جميع الليبيين.

وأوضحت البعثة الأممية، في بيان لها، أن هذا التأكيد يأتي في إطار اهتمام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باستمرار العمل مع الجهات الفاعلة الليبية.

والتقى مساعد الأمين العام ومنسق البعثة، ريزدون زينينجا، اليوم مع قادة وممثلي الأحزاب السياسية بغاية الاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن العملية الانتخابية الجارية.

وعبّر المشاركون بحسب البيان عن أهمية إجراء الانتخابات بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في استقرار ليبيا. وأعرب البعض عن مخاوفهم بشأن الحاجة إلى مزيد من الشمولية في الإطار الانتخابي وأهمية بناء توافق الآراء، بمساعدة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، لضمان قبول الجميع لنتائج الانتخابات، فضلاً عن الحاجة إلى ضمان أمن المرشحين والناخبين.

وأكد الأمين العام المساعد، زينينغا، مجدداً على الدور المهم للأحزاب السياسية في الجهود المبذولة لبناء نظام سياسي ديمقراطي في ليبيا، مؤكداً أن أولوية البعثة هي مساعدة ليبيا على إجراء انتخابات توحد الليبيين وتحقق الاستقرار وتفضي إلى مؤسسات شرعية مقبولة من جميع الليبيين.

البعثة الأممية فى ليبيا تؤكد دعمها لإجراء انتخابات شفافة

وعقد الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زيننغا، مشاورات عبر الاتصال المرئي الأحد الماضي مع مجموعة من ممثلي المجتمع المدني من مختلف أنحاء ليبيا.



وحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا، تبادل المشاركون وجهات النظر حول الانتخابات، مؤكدين أن الهدف من الانتخابات يجب أن يكون تحقيق الاستقرار والخروج من الأزمات السياسية المتكررة.



وشدد العديد من المشاركين باللقاء على ضرورة ضمان قبول النتائج من قبل جميع الجهات الفاعلة.



ورحب زيننجا بالمشاركين مشددًا على الدور المهم للمجتمع المدني للاسهام في تحقيق ليبيا مستقرة وسلمية وديمقراطية.



وجدد زيننجا التزام البعثة بدعم الليبيين في إجراء انتخابات شفافة وموثوقة وفي موعدها، وفق خريطة الطريق السياسية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتحقيق الاستقرار في ليبيا.