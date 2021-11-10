الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكرى: أمريكا تدرك أهمية أمن مصر المائى.. ومستعدة لدعمه بجهودها

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، ‏إن هناك توافقا دوليا على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة، حسبما نشرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأكد شكري أن الولايات المتحدة تدرك أهمية الأمن المائي لمصر وهي مستعدة لبذل كل الجهود لدعم ذلك.

واختتم شكري، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، والذي ناقش العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

والتقى شكري، خلال وجوده في واشنطن، بنظيره الأمريكي، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الولايات المتحدة رفيعي المستوى من دوائر صنع القرار. 

وزير الخارجية شكرى سد النهضه الأمن المائي مصر الولايات المتحدة

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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