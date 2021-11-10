الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي يوافق على شراء 60 مليون جرعة من لقاح «فالنيفا» الفرنسية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

وافقت المفوضية الأوروبية على إبرام عقد لشراء ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح شركة "فالنيفا اس اي" المضاد لفيروس كورونا، ما أدى إلى ارتفاع أسهم شركة الادوية الفرنسية، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيانٍ لها اليوم، إن الاتفاق سوف يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بشراء ما يقرب من 27 مليون جرعة من "فالنيفا" في عام 2022، و33 مليون جرعة أخرى في عام 2023.

جدير بالذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية، لم تمنح موافقتها على الجرعات بعد.

الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا شركة الادوية الفرنسية المضاد لفيروس كورونا لقاح

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