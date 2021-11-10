الاتحاد الأوروبي يوافق على شراء 60 مليون جرعة من لقاح «فالنيفا» الفرنسية

وافقت المفوضية الأوروبية على إبرام عقد لشراء ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح شركة "فالنيفا اس اي" المضاد لفيروس كورونا، ما أدى إلى ارتفاع أسهم شركة الادوية الفرنسية، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيانٍ لها اليوم، إن الاتفاق سوف يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بشراء ما يقرب من 27 مليون جرعة من "فالنيفا" في عام 2022، و33 مليون جرعة أخرى في عام 2023.

جدير بالذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية، لم تمنح موافقتها على الجرعات بعد.