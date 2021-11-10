الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة البيئة تبحث التعاون مع نظيرتها الجزائرية على هامش «cop26»

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، سامية المولفي، وزيرة البيئة الجزائرية، ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي تعقدها وزيرة البيئة لمناقشة وفتح مجالات للتعاون بين مصر ودول العالم وبالاخص الدول العربية ، وذلك على هامش مشاركتها بمؤتمر الأطراف الـ٢٦ باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي تترأسه المملكة المتحدة وبحضور عدد من رؤساء وقادة دول العالم.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، على التعاون البناء بين مصر والجزائر، مشيرة إلى وجود العديد من القضايا لم يتم تناولها من قبل ويمكن طرحها بمؤتمر المناخ القادم cop27، وقد ناقش الجانبان خلال اللقاء طرق تسهيل إجراءات التمويل فى مجال المناخ، وأكد الجانبان على أهمية العمل على تلاحم الرؤى ووجهات النظر بين الدول العربية فى مجال المناخ وضرورة توحيد الجهود لدعم استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ cop27.كما تم مناقشة مذكرة التفاهم القائمة بين البلدين، والسعي لتفعيلها وخاصة فيما يتعلق بمجال التصحر.

وأعربت وزيرة البيئة الجزائرية عن تقديرهم لرئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة العرب فى دورته الحالية، ودعمهم  لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم (cop27)، معربة عن استعداد بلدها لتقديم الدعم فى الإعداد للمؤتمر، مؤكدة على أهمية رفع الوعى بقضايا البيئة وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجال إدارة المخلفات.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزيرة البيئة الجزائرية مصر الدول العربية الامم المتحدة تغير المناخ قادة دول العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

بينها سعر القمح وضريبة الدخل.. 9 قرارات جديدة للحكومة

«الاستئناف» تُحدد موعد أولى جلسات محاكمة المتهم فى «جريمة الإسماعيلية»

«مدبولي» يطالب المواطنين بتلقي لقاح كورونا: «الدولة وفرت الكميات اللازمة»

الرئيس السيسي: سد «جوليوس نيريري» نموذج رائع للتعاون بين مصر وتنزانيا

حقيقة توجيه تبرعات المساجد لإنفاقها على تمويل المشروعات القومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

عباس: إسرائيل لن تتمتع بالسلام ما لم تعمل من أجله

حقيقة فرض ضريبة فردية على طعام السياح اليهود بالمغرب

الاحتلال يقتحم البيرة.. ومستوطنون يلحقون أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين