الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أحمد الشهاوي يقرأ شعرًا في معرض تونس الدولي للكتاب

أحمد الشهاوي
أحمد الشهاوي

يشارك الشاعر أحمد الشهاوي في الدورة السادسة والثلاثين لمعرض تونس الدولي للكتاب الذي يواصل فعالياته بعد توقفٍ دام سنتين بسبب جائحة كورونا .

يقام المعرض تحت – شعر المتنبي : «وخيرُ جليسٍ في الأنام كتابُ» في الفترة من 11 إلى 21 من نوفمبر بقصر المعارض بالكرم.وتحتفي هذه الدورة بموريتانيا كضيف شرف ،وسيكون الشاذلي القليبي شخصية المعرض، بعد مرور أكثر من سنة على رحيله ، تكريما لمنجزه وسيرته بمناسبة ستينية تأسيس وزارة الثقافة. 

سيقرأ أحمد الشهاوي يوم 18 من نوفمبر مختارات من أعماله الشعرية " ما أنا فيه ، لا أراني ، سماء باسمي ، لسان النار ، بابٌ واحدٌ ومنازل ، ... " الأعمال التي صدرت جميعا عن الدار المصرية اللبنانية ، كما سيقرأ نصوصا شعريةً جديدة لم تنشر من قبل ، وأيضا  سيتحدث يوم 19 من نوفمبر عن العلاقات الثقافية بين مصر وتونس منذ الدولة الفاطمية وحتي أيامنا هذه ، مستعرضا المشترك الروحي والشعري واللغوي والديني بين البلدين ، مذكِّرًا بابن خلدون (حيث وُلِّى منصب قاضى القضاة المالكية بالقاهرة. ومكث بها ما يناهز ربع قرن وتوفي بالقاهرة في 19 من مارس 1406ميلادية - 26 من رمضان 808هـجرية )، ودفن قرب باب النصر، وأبي الحسن الشاذلي ومحمد الخضر حسين ( الوحيد غير المصري الذي صار شيخا للأزهر ) ، وبيرم التونسي .

 أحمد الشهاوي ، واحد من أبرز شعراء جيله، مواليد 1960، له دواين عديدة وإصدارات في أدب العشق فلسفة الدين، حائز على جائزة اليونسكو في الآداب في عام 1995، جائزة كفافيس في الشعر عام 1998، تُرجمت أعماله إلى الإنجليزية، الهولندية، الفرنسية، الإسبانية،وغيرها من اللغات 

الشاعر أحمد الشهاوي الدورة السادسة والثلاثين لمعرض تونس الدولي للكتاب شعر المتنبي وخير جليس في الأنام كتاب الشاذلي القليبي سماء باسمي

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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