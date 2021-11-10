الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مجلس الأعيان الأردني يؤكد وقوف بلاده مع العراق في حربه على الإرهاب

رئيس مجلس الأعيان
رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز

أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز وقوف المملكة بقيادة العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى جانب العراق في حربة على القوى الإرهابية والظلامية، وتضامنها التام مع العراق وشعبه لينعم بالأمن والاستقرار.

ودان رئيس مجلس الأعيان الأردني  لدى استقباله اليوم الأربعاء، السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري، العملية الإرهابية ومحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد الماضي ووصفها بالجريمة النكراء.

وقال  رئيس مجلس الأعيان الأردني، إن الأردن حريص على وحدة العراق وشعبه وأراضيه، ويقف إلى جانب الدولة العراقية بجميع مكوناتها لتمكينها من مواجهة مختلف التحديات التي تعترضها.

وبين أن الأردن يدين بشدة الأعمال الإرهابية الجبانة التي دائما ما يكون ضحيتها الأبرياء والعزل والأطفال والنساء، مؤكدا في الوقت نفسه، أهمية تضافر الجهود العربية والدولية لاستئصال هذه القوى الظلامية والإرهابية من جذورها.

وأعرب رئيس مجلس الأعيان الأردني، عن اعتزازه بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه علاقات البلدين، مؤكدا حرص الأردن الدائم على تطويرها والبناء عليها في مختلف المجالات، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها أمتنا العربية. 

من جانبه، أعرب السفير العراقي تقديره لمواقف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني. وقال إنها دائما موضع تقدير القيادة والحكومة والشعب العراقي، وهي مواقف نابعة من عمق علاقاتنا، وحرصنا المشترك والدائم على تعزيزها بما يخدم مصالحنا المشتركة وقضايا أمتنا.  

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الهجوم الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، هو هجوم على سيادة العراق واستقراره.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح عبر وزير الخارجية الأمريكي خلاله عن إدانته "للهجوم الإرهابي"، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وأعاد الوزير الأمريكي التأكيد على أن "شراكتنا مع الحكومة العراقية وشعب العراق راسخة لا تتزحزح".

رئيس مجلس الاعيان الاردني فيصل الفايز عبدالله الثاني السفير العراقي برهم صالح الرئيس العراقي

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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