أسوشيتد برس: الجيش الصيني يجري اليوم مناورات بالقرب من تايوان

أجرى الجيش الصيني، اليوم الأربعاء، مناورات عسكرية بالقرب من تايوان ردًا على زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي إلى الجزيرة، وفقًا لما نشرته وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت وزارة الدفاع الصينية، في بيانها أمس الثلاثاء، إن المناورات في منطقة مضيق تايوان هي "إجراء ضروري لحماية السيادة الوطنية"، ولم يتطرق البيان إلى توقيت المناورات والقوات المشاركة فيها ومكانها.

وأضاف البيان أن "دورية الاستعداد للحرب المشتركة التي نفذتها (قيادة المسرح الشرقي) بالجيش الصيني كانت مدفوعة بالأقوال والأفعال غير الصحيحة للدول المعنية بشأن قضية تايوان، وأفعال أولئك الذين يدافعون عن استقلال الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي".

وتتمتع الولايات المتحدة بعلاقات قوية، ولكن غير رسمية، مع تايوان، وتتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن العديد من القضايا بما في ذلك هونج كونج وبحر الصين الجنوبي وجائحة فيروس كورونا والتجارة، ولم تتوافر على الفور تفاصيل عن الوفد الأمريكي الذي ورد أنه وصل إلى تايوان أمس الثلاثاء.

وكانت صحيفة الشعب الصينية ذكرت أمس، أن قيادة المنطقة الشرقية في الجيش أجرت دورية بحرية بالقرب من مضيق تايوان، اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر، ردًا على ما تصفه الصين بـ"النزعات الانفصالية للجزيرة".

وتعتبر بكين أن تايوان جزء من الأراضي الصينية، وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها دولة مستقلة.

يذكر أن الصين حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من دعم تايوان وتحفيزها لاتخاذ ما تصفه الصين بـ"سياسات خطيرة" بعدما أعلنت واشنطن أنها ستساعد تايوان إذا تعرضت لهجوم صيني.

وبينما تمتلك الصين واحدًا من أقوى جيوش العالم ويصنف أسطولها في المرتبة الأولى عالميًا، فإن تايوان تخطط لمواجهة أي هجوم صيني محتمل بتكتيكات عسكرية تتضمن الاعتماد على مجموعات قتالية متحركة وتقليل حجم القوات الثابتة التي يمكن استهدافها والتركيز على وسائل الحرب الإلكترونية.