العراق: القضاء على المستشار العسكري لتنظيم «داعش» في نينوي

أعلن جهاز الأمن الوطني بالعراق، اليوم الأربعاء، الإطاحة بالمستشار العسكري لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوي.

وذكر بيان للأمن الوطني نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بجهد استخباري مستند على معلومات دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من الإطاحة بالمستشار العسكري لما يسمى بولاية نينوي عقب دخوله البلاد قادمًا من إحدى دول الجوار".

وأوضح، أنه "تم تدوين أقواله أصوليًا، واعترف بقيادته الإرهابيين عبر وضع الخطط لمواجهة القوات العسكرية إبان عمليات التحرير كما تدرج بعدة مناصب إدارية ومالية في عصابات داعش أهمها أمير أحد قواطع ما يسمى بولاية الجزيرة، علاوة على المسؤول المالي للولاية ذاتها"، مشيرًا إلى "إحالته إلى الجهات القانونية لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".

وفي سياق متصل، أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، أن الجهاز وضع استراتيجية جديدة لمطاردة بقايا "داعش" الإرهابي، فيما بيَّن أن الاستراتيجية الجديدة تم إعدادها لخمس سنوات ولا تعتمد على الخيار العسكري فقط.

وذكر "الساعدي"، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء العراقية (واع)، الثلاثاء، أنه "بعد انتهاء معارك التحرير التي انطلقت من 2015 إلى 2017، كان جهاز مكافحة الإرهاب مشتركًا في كل العمليات وكان رأس الرمح، وفي كل تلك المعارك هنالك تنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية والحشد الشعبي والبيشمركة".

وأضاف الساعدي، أنه "بعد انتهاء المعارك وعودة قطعات الجهاز بحسب المناطق المخصصة والمعسكرات الموجودة فيها بدأنا باستراتيجية جديدة للقضاء على بقايا الإرهاب"، مبينًا أن "هنالك نوعين من الإرهابيين البعض دخل المدن من خلال مداخلها والبعض الآخر انتقل إلى محافظة أخرى"، مشيرًا إلى أن "للجهاز قاعدة بيانات كاملة وتم القبض على 750 إرهابيًا خلال هذه الفترة وجاري البحث عن الزمر المتبيقة".