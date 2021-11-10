بلينكن يستضيف مؤتمرا وزاريا افتراضيا حول كورونا.. الأربعاء

يستضيف أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، مؤتمرا وزاريا افتراضيا حول جائحة كورونا "كوفيدـ 19".



وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلينكن سيلتقي مع نظرائه الحكوميين وقادة من منظمات إقليمية ودولية لتقييم جهود الاستجابة الراهنة للجائحة.



وأضاف أن هذا المؤتمر سيبني على ما قام به الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة سبتمبر الماضي فيما يتعلق بالعمل على إنهاء الجائحة وإعادة بناء أفضل للأمن الصحي العالمي.



وأكد المتحدث أن واشنطن ملتزمة بالعمل مع دول أخرى لمكافحة فيروس كورونا وتعزيز الأمن الصحي العالمي، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر هو بداية لما تأمل واشنطن في أن يكون جهدا منتظما ويتم التوسع فيه.



وأفاد برايس بأن بلينكن يرحب بالجهود الرامية لضمان المناقشة المنتظمة للوزراء لمناقشة قضايا تأمين الصحة العالمية باعتبارها محورية في السياسة الخارجية.