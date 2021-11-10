الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإذاعة الكندية: مناقشات جارية لعقد لقاء بين ترودو وبايدن ولوبيز أوبرادور

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

كشفت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز"، النقاب عن وجود مناقشات جارية لترتيب لقاء شخصي بين رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الأسبوع المقبل.

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية عن مصدر رفيع إن زعماء أكبر دول أمريكا الشمالية لم يعقدوا قمة ثلاثية رسمية منذ اجتماعهم في عام 2016 في أوتاوا.

وقال المصدر إن الموعد المستهدف للاجتماع هو الخميس 18 نوفمبر في واشنطن، مضيفا أن جدول أعمال الاجتماع المقترح سيشمل قضايا الاقتصاد والتجارة والاستجابة المستمرة للوباء.

ومن المقرر أن يكون الاجتماع أول قمة لترودو مع كل من بايدن ولوبيز أوبرادور، وسيكون الاجتماع المقترح أيضا أول قمة للدول الثلاث منذ أن وافقت على اتفاقية التجارة الأمريكية الشمالية المعدلة، والمعروفة في كندا باسم "كوسما".

وتصاعدت التوترات الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك منذ توقيع تلك الصفقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تعهد إدارة بايدن بشراء المنتجات الأمريكية، والذي قد يعيق التجارة عبر الحدود بسبب القواعد الجديدة التي تفضل الشركات المصنعة الأمريكية.

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