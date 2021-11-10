تاج الدين: من 400 إلى 500 ألف مواطن يحصلون على لقاح كورونا يوميا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن عدد جرعات لقاحات كورونا التي حصل عليها المصريون حتى الآن 31 مليون جرعة لقاح منها 20 مليون جرعة أولى و11 مليونا جرعتين.

وأضاف تاج الدين - في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى - أن عدد من يحصل على لقاح كورونا يوميا من 400 لـ 500 ألف مواطن في مصر.



وأشار إلى أنه وصل لمصر 72 مليون جرعة لقاح حتى الآن، ومازال لدينا مواد خام لتصنيع اللقاحات تكفي لتصنيع 28 مليون جرعة لقاح، لافتا إلى أن لدينا كميات كبيرة من لقاحات كورونا من مختلف أنواع لقاحات كورونا المعتمدة عالميا وهناك تدفق مستمر من اللقاحات.



وقال تاج الدين إن الدولة المصرية دفعت حوالي 407 ملايين دولار للحصول على لقاحات كورونا و800 ألف دولار رسوم شحن.



وبشأن المتحورات الجديدة، قال الدكتور تاج الدين إن هناك متحورات كثيرة من فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم، ولكن بعد تتبع دقيق علمي وفني وجدنا أنه لا يوجد تأثير سلبي من أي تحور من تحورات كورونا التي تم رصدها في العالم.



وأضاف تاج الدين أن انتشار فيروس كورونا يشابه انتشار فيروسات الإنفلونزا الموسمية وهناك فارق بين العدوى والمرض، ومن الممكن أن يصاب فرد بكورونا ولا يظهر عليه أعراض، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية وانتشار التطعيمات لها دور كبير في تقليل شدة الحالات المصابة بفيروس كورونا.



وأوضح تاج الدين أن هناك تأثير سلبي للتغيرات المناخية وتلوث البيئة على صحة الإنسان، حيث أن الهواء غير النقي له تأثير سلبي على الإنسان بشكل نفسي وعضوي.



ولفت تاج الدين إلى أن التدخين بجميع أنواعه وأشكاله سواء تدخين مباشر أو غير مباشر مضر ولا أمان لأي نوع من التدخين.