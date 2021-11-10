الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أمين «حماة الوطن» بالقاهرة يفتتح مقر أمانة الزاوية الحمراء

جانب من افتتاح مقر
جانب من افتتاح مقر الحزب

افتتح اللواء إيهاب هلال أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة، مقر أمانة الحزب بمنطقة الزاوية الحمراء.


وحضر الافتتاح المستشار أيمن عامر أمين تنظيم العاصمة، وفؤاد اللواء رئيس قطاع شمال القاهرة، والدكتور علياء الجميلي مستشاره أمين القاهرة لشئون التعليم، وفهمي حسين مساعد شئون القطاعات، والعميد باسم عكاشة مساعد أمين التنظيم، والدكتورة هالة كيرة أمين قطاع شرق القاهرة، وعاطف حسان أمين مدينة نصر، وحسام الشريف أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى حضور كبير من القيادات السياسية والشعبية بالقاهرة.

 

من جانبه، أكد اللواء إيهاب هلال أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة، أن تواجده ليس بصفته أمين عام القاهرة فقط؛ بل بتكليف من قيادات الحزب الفريق جلال هريدي رئيس الحزب والفريق أسامة الجندي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم بالحزب.


وأشار هلال إلى أن افتتاح مقر الحزب بمنطقه الزاوية الحمراء، يأتي تحقيقا لأهداف الحزب الساعية إلى الانتشار الجماهيري وثقة الشارع المصري في الحزب ومن منطلق دعم الحزب للمشاركة السياسية والمجتعية لجميع أهل المنطقة، لافتًا إلى أن افتتاح المقر هو مجرد بداية لأنشطة وفعاليات سوف تتم مشاركة أبناء الزاوية الحمراء بها مستقبلًا.


وأضاف اللواء هلال، في حديث مع أبناء الزاوية الحمراء، أن الحزب يعمل مع كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لخدمة المواطن المصري دون النظر إلى أي استحقاقات انتخابية قادمة.
 

وأشاد اللواء إيهاب هلال بالجهد المبذول من أمين أمانة الزاوية الحمراء وكل أعضاء الأمانة وأثنى على روح الحب والتكاتف بين الأعضاء.


وأكد المستشار أيمن عامر أمين التنظيم بالقاهرة، في كلمته، أن الحزب يعمل بكامل طاقته على اختيار كواد تنظيمه قادرة على تلبية احتياجات المواطن، بالإضافة إلى اختيار أمناء الحزب على مستوى الأقسام والأمانات النوعية. 

 

وأشار عامر إلى أن الحياة السياسية تشهد إثراءا كبيرًا، وأن الحزب خلال الفترة القادمة يسعى لتقديم نموذج مختلف برؤية مختلفة تشعر المواطن بأهمية الحياة السياسية في مصر. 

محافظة القاهرة المجتمع المدنى المشروعات الصغيرة الزاوية الحمراء منظمات المجتمع المدني المشروعات الصغيرة و المتوسطة افتتاح مقر الحزب الفريق أسامة الجندي اللواء طارق نصير جلال هريدي حزب حماة الوطن

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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