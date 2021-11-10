أمين «حماة الوطن» بالقاهرة يفتتح مقر أمانة الزاوية الحمراء

أمين «حماة الوطن» بالقاهرة يفتتح مقر أمانة الزاوية الحمراء
افتتح اللواء إيهاب هلال أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة، مقر أمانة الحزب بمنطقة الزاوية الحمراء.
وحضر الافتتاح المستشار أيمن عامر أمين تنظيم العاصمة، وفؤاد اللواء رئيس قطاع شمال القاهرة، والدكتور علياء الجميلي مستشاره أمين القاهرة لشئون التعليم، وفهمي حسين مساعد شئون القطاعات، والعميد باسم عكاشة مساعد أمين التنظيم، والدكتورة هالة كيرة أمين قطاع شرق القاهرة، وعاطف حسان أمين مدينة نصر، وحسام الشريف أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى حضور كبير من القيادات السياسية والشعبية بالقاهرة.
من جانبه، أكد اللواء إيهاب هلال أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة، أن تواجده ليس بصفته أمين عام القاهرة فقط؛ بل بتكليف من قيادات الحزب الفريق جلال هريدي رئيس الحزب والفريق أسامة الجندي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم بالحزب.
وأشار هلال إلى أن افتتاح مقر الحزب بمنطقه الزاوية الحمراء، يأتي تحقيقا لأهداف الحزب الساعية إلى الانتشار الجماهيري وثقة الشارع المصري في الحزب ومن منطلق دعم الحزب للمشاركة السياسية والمجتعية لجميع أهل المنطقة، لافتًا إلى أن افتتاح المقر هو مجرد بداية لأنشطة وفعاليات سوف تتم مشاركة أبناء الزاوية الحمراء بها مستقبلًا.
وأضاف اللواء هلال، في حديث مع أبناء الزاوية الحمراء، أن الحزب يعمل مع كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لخدمة المواطن المصري دون النظر إلى أي استحقاقات انتخابية قادمة.
وأشاد اللواء إيهاب هلال بالجهد المبذول من أمين أمانة الزاوية الحمراء وكل أعضاء الأمانة وأثنى على روح الحب والتكاتف بين الأعضاء.
وأكد المستشار أيمن عامر أمين التنظيم بالقاهرة، في كلمته، أن الحزب يعمل بكامل طاقته على اختيار كواد تنظيمه قادرة على تلبية احتياجات المواطن، بالإضافة إلى اختيار أمناء الحزب على مستوى الأقسام والأمانات النوعية.
وأشار عامر إلى أن الحياة السياسية تشهد إثراءا كبيرًا، وأن الحزب خلال الفترة القادمة يسعى لتقديم نموذج مختلف برؤية مختلفة تشعر المواطن بأهمية الحياة السياسية في مصر.