وزير خارجية النمسا يختتم جولة فى آسيا الوسطى لدعم أفغانستان

اختتم ميشائيل لينهارت وزير خارجية النمسا اليوم جولة فى دول أسيا الوسطى استمرت خمسة أيام وشملت 4 دول هي قيزغزستان وأوزبكستان وطاجكستان وتركمانستان وركزت الجولة على تعزيز المساعدات الى افغانستان .

وأوضحت وزارة الخارجية النمساوية -في بيان اليوم الثلاثاء- أن وزير الخارجية لينهارت ركز خلال رحلته إلى دول آسيا الوسطى على توسيع العلاقات الاقتصادية مع الدول الأربع كجزء من مبادرة "ري فوكس أوستريا".

وذكر البيان أن وفدا كبيرا من رجال الأعمال رافق وزير الخارجية حيث شارك في عدة اجتماعات مع رجال الأعمال في الدول الأربع لافتا الى نجاح أعمال المنتدى الاقتصادي النمساوي القرغيزي في العاصمة القرغيزية بيشكيك كما شارك وزير الخارجية لينهارت في المنتدى الاقتصادي الأول بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى.

وأكد البيان أن وزير الخارجية تحدث عن التحول إلى اقتصاد مستدام وبيئي وأكد على خبرة الشركات النمساوية في هذا المجال ، مشيرا إلى أن العديد من الشركات النمساوية لها دور بارز على مستوى العالم في مجالات التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ، مشددا على أن هناك إمكانات اقتصادية هائلة في آسيا الوسطى ، موضحا أن النمسا سوف تفعل كل ما في وسعها لتحقيق الاستقرار في المنطقة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي.

وقد بدأ وزير خارجية النمسا، الخميس الماضي، جولة إلى دول آسيا الوسطى، تشمل قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان وتستمر 5 أيام.

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية - في بيان - أن وفدا تجاريا كبيرا يرافق الوزير في جولته، وسوف تركز الاجتماعات مع كبار ممثلي الحكومة على الوضع في أفغانستان وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأشار البيان إلى دول آسيا الوسطى - بصفتها دول الجوار لأفغانستان – تلعب دورًا رئيسيًا في التغلب على الأزمة السياسية هناك.

وقال الوزير النمساوي - في تصريح قبيل المغادرة - إن رحلته إلى دول آسيا الوسطى هي تعبير عن التضامن وعرض للعمل معًا في مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.