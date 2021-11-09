الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يكشف تفاصيل تطعيم طلاب الثانوية بلقاح كورونا

طارق شوقي
طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تطعيم طلاب المرحلة الثانوية ستحدّده مكانة وزارة الصحة داخل المراكز والوحدات الصحية، وليس كما حدث مع العاملين بالتربية والتعليم وتوفيره لهم داخل المدارس.

وطالب الوزير الطلاب بسرعة التوجه لمراكز الصحة لتلقي لقاح كورونا بعد التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، مؤكدًا أن هذا كله عمل وزارة الصحة وليس التعليم، لافتًا إلى أن وزارة الصحة هى مَن طلبت التعليم إعلان رابط التسجيل لتلقي طلاب الثانوية لقاح كورونا، وبالتالي لن يذهب الطلاب للمدارس، إنما يذهبون إلى الأماكن التي تحددها وزارة الصحة.

ووجهت وزارة التعليم طلاب المرحلة الثانوية بأهمية تلقي لقاح كورونا بعد القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الأربعاء الماضي والتي تقرر فيها التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا للفئة العمرية 15 عاما فأكثر، تعظيما للإجراءات الوقائية، للحد من انتشار العدوى وانتقال المرض للفئات الأكثر عُرضة للمضاعفات.

أكد نائب وزير التعليم، خلال خطاب رسمي موجه لجميع المديريات التعليمية، أن ذلك القرار تنفيذ للسياسة العامة للدولة بهدف الحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين وخاصة الطلاب وبالإشارة.

وشدد الخطاب على أنه يجب التوجيه والتوعية للطلاب في تلك الفئة العمرية بأهمية تلقي اللقاح وخطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي اللقاح،

وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي:

w w w.egcovac.mohp.gov.eg

وزارة التعليم العام الدراسي الصحة طلاب سياسة تعليم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي المديريات التعليمية سبوع وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا خطوات

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