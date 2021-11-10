الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توزيع منهج التربية الدينية للصف الرابع الابتدائي 2022

وزاره التربيه والتعليم
وزاره التربيه والتعليم

يبحث طلبة وأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي، عبر محرك البحث بجوجل، عن توزيع منهج مادة التربية الدينية للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

لذلك يرصد الدستور من خلال هذا التقرير توزيع منهج الفصل الدراسي الأول، لمادة التربية الدينية، لطلاب الصف الرابع الابتدائي 2021-2022 

 

ما هو توزيع منهج مادة التربية الدينية للصف الرابع الابتدائي 2021


وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع منهج التربية الدينية للصف الرابع الابتدائي 2021-2022.

وقال مدير عام تنمية مادة التربية الدينية، إن الآيات والأحاديث النبوية الواردة في ثنايا الموضوعات للحفظ والفهم، أما السور القرآنية الكاملة فمقررة للتلاوة والحفظ مع فهم معاني مفرداتها.
 

وجاء توزيع منهج التربية الدينية للصف الرابع الابتدائي 2021/2022 كالتالي:


ضم منهج شهر أكتوبر:

 
الوحدة الأولى: مع القرآن الكريم والهدي النبوي:
 
الدرس الأول البعث والحساب، سورة النبأ تلاوة وتفسير وحفظ،
الدرس الثالث من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
الوحدة الثانية: طريق الإيمان:

الدرس الأول التأمل في خلق الله.


شهر نوفمبر:
 
تابع الوحدة الأولى: مع القرآن الكريم والهدي النبوي:
 
الدرس الثاني من مشاهد يوم القيامة.
سورة الحاقة تلاوة وتفسير وحفظ.
تابع الوحدة الثانية: طريق الإيمان:
 

الدرس الثاني الكلمة الطيبة.
الدرس الثالث صلاة الجمعة وصلاة العيدين، من آداب العيد، خطبة العيد.


شهر ديسمبر:

الوحدة الثالثة: مواقف إسلامية:
 
الدرس الأول غزوة بدر.
الدرس الثاني: إجلاء بني قينقاع.


شهر يناير :

تابع الوحدة الثالثة: مواقف إسلامية:

الدرس الثالث أسماء الله الحسنى، وفضل أسماء الله الحسنى. 

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وائل لطفي

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