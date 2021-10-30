موعد اجازة نصف العام 2022.. وكيفية تقييم الطلاب

تزايدت عمليات البحث الإلكتروني على موعد إجازة نصف العام 2022 عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عقب مرور شهر من انطلاق العام الدراسي الجديد، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول و مواعيد التقييمات الشهرية للطلاب خلال العام.

موعد اجازة نصف العام 2022

وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي (2021_2022) الذي اعتمده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاقه في 9 أكتوبر الجاري فإن إجازة نصف العام ستبدأ في 5 فبراير المقبل وتستمر لمدة 15 يوما حيث تنتهي في يوم 17 من نفس الشهر حيث تشغل الإجازة بال الكثير من طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية وأولياء أمورهم حيث وضعت الوزارة خطة وقائية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب أثناء اليوم الدراسي من مسافات آمنة بين الطلاب وغرفة عزل للطلاب الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية في 15 يناير المقبل وتستمر لمدة 20 يوما حيث تنتهي في يوم الخميس 3 فبراير المقبل حيث يتم وضع أسئلة داخل الورقة الامتحانية تحدد مدى فهم الطالب للمناهج التعليمية التي يخضع لدراستها ولا تعتمد على الفهم والتلقين والحفظ يأتي ذلك ضمن خطة تطوير التعليم التي تبنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا للرفع من مستوى المنظومة التعليمية في مصر و مدارك الطلاب بمختلف المراحل الدراسية.

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كيفية تقييم الطلاب خلال العام الدراسي الحالي

موعد إجازة نصف العام 2022 وكيفية تقييم الطلاب تساؤلات تشغيل بال الملايين من أولياء الأمور حاليا حيث وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة لتقييم الطلاب ومدى استيعابهم للمناهج التعليمية حيث يتم عقد اختبارات شهرية لقدرات الطالب التعليمية ومدى فهمه للمناهج التي يخضع لدراستها خلال العام الدراسي بمختلف المراحل التعليمية لرفع قدرات الطلاب في التحصيل الدراسي واستيعاب المعلومات الواردة في المنهج لجميع المواد الدراسية التي عكف على وضعها مجموعة مميزة من أعضاء لجنة تطوير التعليم.