الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

53 % من الألمان يؤيدون فرض تطعيم كورونا الإجبارى

ألمانيا
ألمانيا

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الألمان (53%) يؤيدون تطبيق التطعيم العام الإجباري ضد كورونا.
 

جاء ذلك وفقًا لنتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورزا" اليوم الثلاثاء. في المقابل، أعرب 46% ممن شملهم الاستطلاع عن رفضهم لتطبيق التطعيم الإجباري.
 

كانت نسبة المؤيدين للتطعيم الإجباري وصلت إلى 33% فقط في استطلاع أغسطس الماضي.
 

وأوضحت النتائج أن نسبة التأييد لفرض التطعيم الإجباري داخل قطاعي الصحة والرعاية فاقت على نحو ملحوظ نسبة التأييد لفرض التطعيم الإجباري العام، حيث أعرب 73% ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لتطبيق تطعيم إجباري على العاملين في الرعاية والحضانات وعلى المعلمين.
 

وفي المقابل، اعترض 24% ممن شملهم الاستطلاع على فرض التطعيم على هذه الشرائح.

التطعيم الصحة المانيا كوفيد اللقاح

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