53 % من الألمان يؤيدون فرض تطعيم كورونا الإجبارى

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الألمان (53%) يؤيدون تطبيق التطعيم العام الإجباري ضد كورونا.



جاء ذلك وفقًا لنتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورزا" اليوم الثلاثاء. في المقابل، أعرب 46% ممن شملهم الاستطلاع عن رفضهم لتطبيق التطعيم الإجباري.



كانت نسبة المؤيدين للتطعيم الإجباري وصلت إلى 33% فقط في استطلاع أغسطس الماضي.



وأوضحت النتائج أن نسبة التأييد لفرض التطعيم الإجباري داخل قطاعي الصحة والرعاية فاقت على نحو ملحوظ نسبة التأييد لفرض التطعيم الإجباري العام، حيث أعرب 73% ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لتطبيق تطعيم إجباري على العاملين في الرعاية والحضانات وعلى المعلمين.



وفي المقابل، اعترض 24% ممن شملهم الاستطلاع على فرض التطعيم على هذه الشرائح.