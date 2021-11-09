الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 21 مخالفة تموينية في حملة رقابية على مخابز المنيا (صور)

الدكتور محمود يوسف
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا، الثلاثاء، حملاتها الرقابية والتفتيشيّة على المخابز البلدية المدعمة والأسواق والمحال التجارية لضبط الحالة التموينية ومراقبة الأسعار والتأكد من صحة وسلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية وتمكنت من ضبط وتحرير 21 مخالفة تموينية متنوعة لعدد من المخابز البلدية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات ومرتكبيها.

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وقال د.محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إدارة الرقابة التجارية بالمديرية برئاسة مصطفى عبد الحكيم، بالتعاون مع مفتشي التموين ومباحث التموين شنت حملة رقابية مكبرة على المخابز البلدية المدعمة بدائرة مركز المنيا أسفرت عن ضبط وتحرير 21 محضرًا تموينيًا متنوعًا. 

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وأوضح وكيل وزارة التموين أن المخالفات تنوعت ما بين 11 محضر خبز ناقص الوزن و2 محضر خبز غير مطابق للمواصفات و2 محضر عدم نظافة أدوات العَجن ومحضر واحد عدم إعطاء بون صرف و4 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل ومحضر واحد عدم وجود ميزان حساس وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة مرتكبيها للنيابة العامة.

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وأكد وكيل تموين المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ومحافظ المنيا بتشديد الرقابة علي المخابز البلدية المدعمة والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات المحددة والتأكد من عمل المخابز في المواعيد المحددة وعدم التصرف في الدقيق الذي يصرف لها.

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أضاف وكيل وزارة التموين أن المديرية تقوم بتنظيم حملات رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بصورة دائمة ومستمرة بجميع مراكز المحافظة من خلال الإدارات التموينية بهذه المراكز؛ لضمان استقرار الحالة التموينية وفرض وتشديد الرقابة لمنع استغلال المواطنين وضمان صحة وسلامة المعرض من السلع والمواد الغذائية حرصا علي حياة وأرواح المواطنين.

الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
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تموين المنيا ضبط مخالفات تموينية حملة رقابية علي المخابز البلدية مصطفي عبد الحكيم الدكتور محمود يوسف

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