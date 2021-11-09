الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الهبرية المغربية» تحتفل بذكرى المسيرة الخضراء بحضور علماء ومريدى الطريقة

الهبرية المغربية
الهبرية المغربية

احتفلت الطريقة الهبرية المغربية، فى مقرها بمدينة بركان المغربية، بذكرى المسيرة الخضراء، حيث توافد المريدين والمحبين من كل أنحاء المغرب للمشاركة فى هذه الفعالية السنوية التى تحييها المملكة المغربية، وتشارك فيها الزوايا والطرق الصوفية بجميع أنحاء المملكة . 

وكان فى مقدمة المشاركين الشيخ محمدعلى الهبرى شيخ الزاوية الهبرية الشاذلية والدكتور عبدالقادر البوشيخي عميد الزاوية البوشيخية وعدد من العلماء والشيوخ والمريدين الذين شاركوا فى الفعاليات الكبرى التى نظمتها الزاوية الهبرية بحضور كبار قياداتها وشيوخها . 

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وتحتفل المغرب كل عام بذكرى المسيرة الخضراء، وهى  مسيرة سلمية انطلقت يوم الخميس 3 ذو القعدة 1395 (6 نوفمبر 1975) للسيطرة على الصحراء الغربية وإنهاء الاستعمار الإسباني بها، شارك فيها 350 ألف مغربي ومغربية تعتبر حدثا تاريخيا مهما في تاريخ المغرب المعاصر.

وأعلنت الطريقة الهبرية المغربية، خلال الفترة الماضية عن وفاة شيخها محمد المختار الهبري أحمد أكبر شيوخ التصوف بالمغرب العربي وذلك عن عمر يناهز ٧٠عامًا، وقضي الشيخ الراحل حياته في الدعوة إلى الله ونشر التصوف الإسلامي داخل المغرب وخارجه، حتى أنه أنشأ فرع للطريقة الهبرية في مصر وتحديدا في منطقة المقطم.

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ونعت الطرق والزوايا الصوفية بالمغرب، الشيخ محمد الهبري، وذلك في بيان عاجل لها، حيث كان شيخ الطريقة القادرية البودشيشية في مقدمة المعزيين الذين جاءوا لتقديم التعازي لمريدي وشيوخ الطريقة الهبرية وشيخها الجديد حامل سر والده الشيخ محمد محمد المختار الهبري الذي تقلد أمور الطريقة بعد وفاة والده مباشرة وفق وصية مكتوبة من قبل الشيخ الراحل.

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جدير بالذكر أن الزاوية الهبرية تقع  بنواحي مداغ بإقليم بركان المغربى، بعد إبعادها عن موقعها السابق قرب الحدود المغربية الجزائرية وذلك عقب قصفها وتدميرها من قبل الإحتلال الفرنسي حسب رواية الشيخ محمد بن المختار الهبري، وقد أخذ الشيخ محمد الهبري -أول شيوخ الطريقة الهبرية- المشيخة أو (السر)عن الشيخ العربي الدرقاوي بزاوية "كركر" بنواحي تمسمان، ويتصل نسبه إلى الشيخ عبد الله بن عزة .

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الهبرية المغربية تحتفل ذكرى المسيرة الخضراء

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