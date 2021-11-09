وزير الخارجية يناقش جهود مصر الإقليمية فى مركز «ويلسون»

ضمن أعمال الحوار الاستراتيجي..

شارك وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، في جلسة نقاشية نظمها مركز «ويلسون» البحثي تحت عنوان «تقييم التفاعلات الإقليمية: الرؤية المصرية».

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري تناول، خلال اللقاء، أبرز محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود المصرية على الصعيد الإقليمي.

وتستمر، اليوم الثلاثاء، أعمال الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، والذي يعقد بحضور وفدي البلدين، في العاصمة الأمريكية «واشنطن».

وزير الخارجية في مركز ويلسون

وزير الخارجية في مركز ويلسون