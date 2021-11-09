الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ضمن أعمال الحوار الاستراتيجي..

وزير الخارجية يناقش جهود مصر الإقليمية فى مركز «ويلسون»

وزير الخارجية في
وزير الخارجية في مركز ويلسون

شارك وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، في جلسة نقاشية نظمها مركز «ويلسون» البحثي تحت عنوان «تقييم التفاعلات الإقليمية: الرؤية المصرية».

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري تناول، خلال اللقاء، أبرز محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود المصرية على الصعيد الإقليمي.

وتستمر، اليوم الثلاثاء، أعمال الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، والذي يعقد بحضور وفدي البلدين، في العاصمة الأمريكية «واشنطن».

وزير الخارجية في مركز ويلسون
وزير الخارجية في مركز ويلسون
وزير الخارجية في مركز ويلسون
وزير الخارجية في مركز ويلسون
وزير الخارجية في مركز ويلسون
وزير الخارجية في مركز ويلسون
وزير الخارجية الحوار الاستراتيجي مصر الولايات المتحدة سامح شكري الجهود المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

السجن المؤبد للطبيب المتهم بهتك عرض 6 فتيات وبراءة زوجته

الرئيس السيسى يوجه كلمة لرؤساء أجهزة المنتدى العربى الاستخبارى

نشر فى الجريدة الرسمية.. هيئة الدواء تدرج دواء جديدًا بجدول المخدرات

الرئيس السيسى يشدد على مبدأ المسئولية المشتركة فى مجابهة تحديات المنطقة

اصطدام قطار ركاب بـ«لودر» في مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطينى: إسرائيل عائق حقيقى أمام تطوير الاقتصاد الفلسطينى

"Blue Wolf".. تقنية الجيش الإسرائيلى الجديدة للتعرف على وجوه الفلسطينيين

غارة جوية إسرائيلية على سوريا أمس .. ماذا استهدفت؟