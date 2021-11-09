الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«السم» يقود 3 أشخاص ببنى سويف إلى «حبل المشنقة»

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنى سويف، اليوم الثلاثاء، بإعدام 3 أشخاص وضعوا السم لشاب وقتله وإلقاء جثته في الصحراء.

وتعود الواقعة بتلقي مديرية أمن بنى سويف، بلاغًا لمركز شرطة إهناسيا من أحد الأشخاص بغياب شقيقه البالغ من العمر 24 عامًا.

وتوصلت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي، في العثور على جثة لشخص مجهول بمنطقة الظهير الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، تتطابق أوصافها مع المُبلغ بغيابـه، حيث توصلت أجهزة البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة إهناسيا.

وعلى الفور تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرروا أنه نظرًا لعلمهم بقيام المجنى عليه بالاتجار في المواد المخدرة واحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة اتفقوا فيما بينهم على التخلص منه وسرقته.

واعترف المتهمون بأنهم استدرجوا المجنى عليه وقاموا بتقديم مشروب عصير للمجنى عليه بداخله مبيد حشري، وعقب فقدانه الوعى قاموا بكتم أنفاسه حتى تأكدوا من وفاته واستولوا منه على مبلغ 10 آلاف جنيه، وهاتفه المحمول.

بني سويف شرطة مركز شرطة إهناسيا البحث الجنائي أمن بني سويف

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وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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