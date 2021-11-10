تعزز المخ وتحافظ على دماغه.. أطعمة مهمة لصحة طفلك

في مرحلة معينة من عمر الأطفال نجد أن هناك وجبات غذائية وأطعمة يجب أن يتناولها طفلك لتقوية ذكرته، حيث أن الأطفال في عمر صغير تنمو أدمغتهم وتتغير بسرعة ويجب أن يتناولون أطعمة مهمة لصحة العقل والدماغ، كون أن ما يأكلونه يؤثر على التركيز والمهارات المعرفية.

ووفقا لموقع “webmd ”، فإن هذه الأطعمة يمكن أن تساعد الأطفال على البقاء متيقظين وتؤثر على كيفية تطور أدمغتهم بشكل جيد في المستقبل.

- البيض

البروتين والعناصر الغذائية الموجودة في البيض تساعد الأطفال على التركيز.

- الزبادي اليوناني

الدهون مهمة لصحة الدماغ، ويمكن أن يساعد الزبادي اليوناني كامل الدسم (الذي يحتوي على بروتين أكثر من أنواع الزبادي الأخرى) في الحفاظ على خلايا المخ في حالة جيدة لإرسال المعلومات وتلقيها.

- الخضر

المليء بحمض الفوليك والفيتامينات، ترتبط السبانخ واللفت بتقليل احتمالات الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة والخضروات الورقية، مليء بمضادات الأكسدة والأشياء الأخرى التي تساعد خلايا الدماغ الجديدة على النمو.

-السمك

تعتبر الأسماك مصدرًا جيدًا لفيتامين د وأوميغا 3، والتي تحمي الدماغ من تدهور المهارات العقلية وفقدان الذاكرة سمك السلمون والتونة والسردين كلها غنية بأوميجا 3.

-المكسرات والبذور

تعبر المكسرات معبأة بالبروتين والأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والمعادن والمكسرات والبذور قد تعزز الحالة المزاجية وتحافظ على نظامك العصبي تحت السيطرة.

- دقيق الشوفان

يساعد دقيق الشوفان الغني بالبروتين والألياف في الحفاظ على نظافة شرايين القلب والدماغ، وفي إحدى الدراسات، كان أداء الأطفال الذين تناولوا دقيق الشوفان المحلى أفضل في المهام المدرسية المتعلقة بالذاكرة من أولئك الذين تناولوا الحبوب السكرية.

- التفاح والخوخ

غالبًا ما يتوق الأطفال إلى الحلويات ، خاصةً عندما يشعرون بالكسل، والتفاح والخوخ صديقان لعلبة الغداء ويحتويان على مادة الكيرسيتين، وهي مادة مضادة للأكسدة قد تحارب تدهور المهارات العقلية.