الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين فى سوهاج

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخص، لاتهامه بتلقي أموال من المواطنين والاستيلاء عليها في سوهاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مواطن مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، و2 آخرين، بقيام شخص بتلقي مبالغ مالية منهم، بغرض استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة العقارات بعد إيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة، ثم قام بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات صحة الواقعة وقيام المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وتمكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها التي وعد بتوزيعها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون رد، وبتكثيف التحريات تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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