الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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مصر

«القصبي»: الزيادة السكانية تلتهم كل معدلات التنمية في مصر

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية قضية أكبر من أن تتحمل مسئوليتها جهة بعينها، مشددًا: على أنه “يجب علينا استشعار الخطورة تجاه الأجيال المقبلة”.

وأضاف “القصبي”: أن “القضية السكانية  تلتهم كل معدلات التنمية في مصر، وكل الإحصاءات تُحذر من خطورة تلك القضية، حيث إن كل دقيقة لدينا ٤ مواليد و٢٤٠ مولودًا كل ساعة”، مشيرًَا إلى أن أزمة الزيادة السكانية لا تنحصر في ارتفاع معدل الزيادة، ولكن في تدني خصائص السكانية سوء التوزيع الجغرافي.

ووجه رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، الشكر للمؤسسات والجمعيات الأهلية على دورها في كل المواقف والقضايا الوطنية، لافتًا إلى أنه “آن الاوان أن يكون لها دور فعال في مواجهة القضية السكانية، وكذلك الأزهر الشريف والكنيسة وكل مؤسسات الدولة وكل شخص في موقعه”.

وتعهد "القصبي" بتبني كافة التوصيات التي يخرج من المؤتمر، في مجال التشريعات، وأن تكون اللجنة فعالة فيما يحقق أمن وسلامة الوطن.

جاء ذلك خلال مؤتمر تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية، والذي ينظمه الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب.

ويعقد في المؤتمر  تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع  المدني، والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والدكتور جمال سرور ممثلاً عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

كما يحضر المؤتمر، هاني عزيز الأمين العام لجمعية محبي مصر السلام، وجهاد إبراهيم عضو مجلس النواب، أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي، والدكتور عاشور العمري رئيس جهاز  محو الأمية، والدكتورة إقبال السمالوطي، ونائب رئيس جامعة عين، وممثلين عن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلين عن المجلس القومي للسكان.

التضامن وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي عضو مجلس النواب مؤسسات الدولة التوزيع الجغرافى الجمعيات الأهلية

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