«آراب نيوز»: مصر تستعد لافتتاح أكبر مصنع غزل ونسيج بالعالم في 2022

سلطت صحيفة "آراب نيوز" الضوء على إعلان الحكومة المصرية استعدادها لافتتاح أكبر مصنع غزل ونسيج بالعالم العام القادم، حيث أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أمس الاثنين أنه من المرجح الانتهاء من بناء أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم في المحلة الكبرى في النصف الثاني من عام 2022.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق عقد اجتماعا مع شركات المقاولات المنفذة للأعمال الإنشائية في مصانع الغزل والنسيج لمراجعة سير العمل في المشروع.

وأشارت إلى أن مشروع التطوير يتضمن إنشاء مصنع يعد أكبر مصنع للغزل في العالم على مساحة 62.5 ألف متر بتكلفة 780 مليون جنيه مصري (49 مليون دولار).

وتابعت أن الوزير استعرض موقف تطوير مصنع غزل (4) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة 24.6 ألف متر بقيمة تعاقدية 251 مليون جنيه تنفذه الشركة الهندسية للأعمال المتكاملة، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاءات في الربع الثاني من 2022، وبالنسبة لتطوير مصنع غزل (6)، الذي تبلغ مساحته 17.7 ألف متر، فيتولى التنفيذ شركة المقاولون العرب بقيمة تعاقدية 216 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن مشروع التطوير يشمل أيضًا شركات (حلوان للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والملابس، الدلتا الجديدة (شبين الكوم - طنطا)، حيث تم الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصميمات ويجري حاليًا الطرح والترسية على شركات المقاولات.

وكان وزير قطاع الأعمال قال إن بدء التشغيل التجريبي لمصنع الغزل والنسيج الجديد بمدينة المحلة الكبرى في أغسطس المقبل، موضحا أن المصنع سيكون الأكبر على مستوى العالم.

وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن "المكن" الخاص بالمصنع، تم استيراده من أكبر دول العالم الصناعية، وأن لدينا خططا واضحة لإعادة تأهيل مصانع الغزل والنسيج لزيادة قدرتها الإنتاجية.