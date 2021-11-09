قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 7169 قضية خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، ىالتي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 2930 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3088 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات لشروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط ألف و151 قضية تموينية متنوعة، وتجري استمرار الحملات لمواجهة الجريمة بشتى صورها، وتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري