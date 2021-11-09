منهج «رابعة ابتدائي» يثير جدًلا.. وانقسام أولياء الامور بشأن صعوبة مواده (ملف)

منهج الصف الرابع الابتدائي هذا العام، أحدث أنقساما بين أولياء الأمور بين مؤيد ومعارض، البعض يراه صعبا ولوغاريتم كبير، بينما يرى أخرون أن المنهح مفيد للتلميذ، وتست7عرض الدستور وجهتى النظر فى سياق التقرير التالى

ولي أمر: منهج كارثي

تقول سها محمود ولية أمر تلميذة فى الصف الرابع لـ"الدستور" إن المنهج الجديد بمثابة كارثة بسبب وجود نقاط جديدة مثل المهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن المنهج ثقيل على طفل فى هذه السن .

وأضافت: أجلس مع إبنتى للإستذاكار وعمل الواجب الذى يأخذ وقتا طويلا ، نذاكر من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة الثامنة مساءًا وهذا لا يستحمله عقل طفل.

“منهج صعب”

وترى نهى محمد ولية أمر أن أصعب مادتين هما الرياضيات والعلوم والدراسات، متسائلة : كيف سيمحتن تلميذ فى رابعة ابتدائى فى تكوين جسم الانسان والجهاز الهضمى، مضيفة أن الرياضيات بها مسائل حسابية معقدة لا يستطيع عليها تلميذ.

“دروس خصوصية”

يقول فهمى جمال ولى أمر: منهج جميل، وفكرة وجود دروس عن التنمر والتحرش، و المبادرات الرئاسية رائعة.

وأشاد بما يتضمنه المنهج من حديث عن شخصيات مؤثرة مثل جمال حمدان، هانى عازر وسيد درويش وغيرهم، مشيرًا أن ذلك بمثابة حافز للتلميذ.



وتابع: يتناول منهج الدراسات الاجتماعية، في أحد دروسه، الدكتور هاني عازر، الذي ذاع صيته عالميًا، في مجال الطرق والأنفاق.

ويتطرق إلى نشأته في مدينة طنطا وانتقل للعيش في القاهرة لاستكمال دراسته الثانوية، وبعد تخرجه من الجامعة عام 1973 سافر إلى ألمانيا للحصول على دبلوم الدراسات العليا فى الهندسة وشارك فى تشييد أكثر من نصف الانفاق الموجودة فى برلين، وأصبح فيما بعد كبير المهندسين فى مشورع ضخم لإعادة إنشاء محطة قطارات برلين المركزية وإستغرق إعادة إنشاء هذه المحطة الضخمة أكثر من عشر سنوات حتى أن تنفيذ المشروع فرض تغير مجرى نهرى دون إحداث أى تأثير سلبي على تدفق المياه.



وحصلت "الدستور" على تفاصيل أبرز الشخصيات الوطنية التى يتحدث عنها منهج الصف الرابع، في مادة الدراسات الاجتماعية، منها جمال حمدان، والذي قال عنه المنهج أنه عالم جغرافي وكاتب معروف بحبه الشديد لوطنه وإخلاصه لمصر، و ولد في محافظة القليوبية واهتم بدراسة مصر فكتب عن موقعها بالنسبة إلى العالم وخصائصها الجغرافية وتاريخها وحضارتها، واهتم بدراسة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمصر، وذلك لتأثيرها فى تشكيل شخصية مصر.

وأضاف أن جمال حمدان كرس حياته كلها للكتابة فألف أكثر من 25 كتابًا باللغتين العربية والإنجليزية كما نشرت له مقالات متعددة فى الصحف والمجلات وأكثر كتبه شهرة كتابه الرائع "شخصية مصر" الذي إحتاج لإتمامه إلى 10 سنوات من الجهد والعمل، ونشر عام 1985 م مما يدل على مثابرته من أجل تحقيق هدفه.



وأشار إلى أنه حصل على العديد من الجوائز وتم اختياره شخصية معرض القاهرة الدولى للكتاب عام 2020، تقديرًا لأعماله ومكانته كمفكر وعالم مصري قدير، وتوفى جمال حمدان عام 1993 م وترك رصيدًا علميًا لا يزال يتعلم منه الكثيرون.

وحصلت «الدستور» على صور تكشف تفاصيل الدرس الثالث في مادة الدراسات الاجتماعية وجاء فيها: “حملة ١٠٠ مليون صحة هى إحدى المبادرات التي تهتم بصحة المواطن وانطلقت 2018 واستهدفت الكشف المبكر عن الإصابة ببعض الأمراض كالالتهاب الكبدي الوبائي، حيث تقدم الدولة خدمات العلاج والمتابعة للمرضى".



أبرزت وزارة التربية التعليم دور حملة 100 مليون صحة ومبادرة حياة كريمة؛ لتحسين ظروف معيشة المصريين تحت عنوان «معًا لحياة أفضل».



تطوير المناهج

في السياق، كشفت الدكتورة نوال شلبي، مديرة مركز تطوير المناهج عن درس في منهج اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، وكتبت في منشور لها: “رسالة إلى الأبناء: التوعية ضد التحرش من كتاب اللغة العربية للصف الرابع".

ونص الدرس على: “جسد كل منكم مميز وله خصوصية أنتم تشعرون بالأمان عندما نحضنكم بين أيدينا ونرفعكم عاليا في الهواء فتضحكون من قلوبكن هذه لمسات طيبة تشعر أجسامكم بالارتياح وعدم الخوف أما اللمسة التي تجعلكن تشعرون بعدم الارتياح أو بوجود شئ خاطئ يجب عليكم أن تخبرونا بها".

“استاذ مناهج:تدريب المعلم ضرورة

قالت الدكتورة محبات أبو عمرة أستاذ المناهج والعلوم التربوية فى تصريح خاص لـ"الدستور" أن ما يحدث فى مناهج الصف الرابع الابتدائي تطور حقيقى ولا أحد يختلف عليه.

وأضافت خلال تصريحاتها أنه يوجد بعض الثغرات فيما حدث فى المنهج أبرزها عدم توزيع الكتب المدرسية الخاصة بالصف الرابع الابتدائي على الطلاب فى المدارس مبكرًا، وأشارت أنه كان لابد من التدريب أكثر على المنهج بين المعلمين حتى يستطيعون الشرح أكثر فى المدارس وتوصيل المعلومة إلى الطلاب.

“قرار جديد للصف الخامس”

إيمانًا من وزارة التربية والتعليم باهمية البحث العلمي والدراسات البحثية الميدانية في "تطوير تعليم اللغة العربية والحساب"، سوف يقوم المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي "خلال شهر نوفمبر" بإجراء دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى "مهارات القراءة والكتابة والحساب" لطلاب الصف الخامس الابتدائي بغرض الوقوف على نقاط القوة لإثرائها ونقاط الضعف لعلاجها.



وسوف تتم هذه الدراسة من خلال عينة عشوائية مختلفة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية (٣٤٥ مدرسة تم اختيارها من مختلف محافظات الجمهورية).

وهذه الدراسة ليس لها علاقة بامتحانات الشهور أو امتحانات الفصل الدراسي الاول أو امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي وأود الاشارة الي أن "نتائج هذه الدراسة سرية" وتستخدم فقط في أغراض البحث العلمي والاستفادة منها في تطوير المناهج وتدريب المعلمين.

