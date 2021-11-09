الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

انخفاض درجات الحرارة غدًا.. تفاصيل الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم سيكون حارًا في جنوب البلاد، بينما سيكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء والوجه البحري والقاهرة، كما أن المواطنين سيشعرون بأن أجواء الليل لطيفة نسبية وباردة قليلة حتى الساعات الأولى من الصباح، حيث تتكون شبورة كثيفة على الطرق السريعة.

درجات الحرارة اليوم

وأضاف "شاهين" أن درجات الحرارة اليوم ستكون كالتالي: 

القاهرة والوجه البحري العظمى 29 درجة الصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة.

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 18 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 21 درجة.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

حذرت هيئة الأرصاد من تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر من الساعة الخامسة وحتى السابعة صباحًا على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد والوجه البحري، حيث توقع "شاهين" انخفاض درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري غدًا.

القاهرة والوجه البحري العظمى 30 درجة الصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة.

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة.

 

درجات الحرارة الخميس المقبل

القاهرة والوجه البحري العظمى 29 درجة الصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة.

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 21 درجة.

جدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية نصحت الجميع بتوخي الحذر في الساعات الأولى من الصباح، نظرًا لتكون شبورة كثيفة على الطرق السريعة في مختلف أنحاء الجمهورية.

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وائل لطفي

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