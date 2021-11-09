تجربة أحمد سمير ويوسف نبيل فى الترجمة والإبداع على طاولة مركز الاستقلال

تعقد بمركز الاستقلال للبحوث والاستشارات، في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، لقاء جديد من اللقاءات الثقافية التي ينظمها المركز، تحت عنوان "الأمل وبناة الربيع"، وذلك بمقر المركز الكائن في الدور الثامن 2 من شارع طلعت حرب، بميدان التحرير.

يشارك في الندوة كلًا من: الكاتبين المترجمين: يوسف نبيل، وأحمد سمير، حيث يتحدثا عن تجربتهما في التأليف والترجمة، ويناقشهما كل من: الناقد الدكتور جمال العسكري، وخالد منصور، وأسامة الرحيمي، ويدير اللقاء الشاعر أحمد سراج.

ويتحدث الضيفين يوسف نبيل، وأحمد سمير، عن كيف كيف استطاعا أن يؤسسا في أعوام قليلة مشروعين متميزين في الإبداع والترجمة؟ وقراء في تجربتهما في الرواية والترجمة، ومن خلال شهادات الكاتبين وقراءتهما المتبادلة لأعمالهما.

وتمثل تجربة الكاتبين يوسف نبيل، وأحمد سمير، صورة مشرقة للحالة الإبداعية المصرية الآنية؛ فقد أفاد كل منهما من تخصصه الدقيق فيوسف نبيل مترجم عن الروسية التي درسها، وأحمد سمير مترجم للموضوعات العلمية التي درسها أيضًا، كما أنهما يعملان بدأب وتواصل مع الحركة الأدبية والعلمية المصرية والعالمية.

يذكر أن "يوسف نبيل"، صدر له في الترجمة: "يوميات تولستوي" في ستة أجزاء – "الحرس الأبيض" لميخائيل بولجاكوف – "قبل شروق الشمس" لميخائيل زوشينكو – "سلاح الفرسان" لإسحاق بابل ــ "معني الحب"٬ للفيلسوف الروسي فلاديمير سولوفيوف ــ "جريمة في حفلة صيد" وهي الرواية الأكبر حجمًا لــ "أنطون تشيخوف" ــ رواية "الحسد" رائعة يوري أوليشا ــ "الوضع البشري المعاصر" للمفكر الألماني الأمريكي إيريش فروم، كما صدر له رواية بالعربية تحت عنوان "العزبة" وغيرها.

أما الكاتب والمترجم "أحمد سمير"، حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة العامة، وماجستير التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم من كلية الطب - جامعة القاهرة، ويعمل مدرس مساعد بقسم التخدير بمستشفى القصر العيني بكلية الطب جامعة القاهرة.

وهو عضو اتحاد كتاب مصر، ونال العديد من الجوائز الأدبية، من بينها، (جائزة مسابقة القصة القصيرة – جامعة القاهرة عن العام الجامعي 2005 جائزة مسابقة القصة القصيرة – الهيئة العامة لقصور الثقافة 2009 جائزة مسابقة القصة القصيرة – لجنة الشباب – اتحاد كتاب مصر دورة عبد المنعم شلبي- 2014).

صدر للكاتب الدكتور أحمد سمير سعد، العديد من المؤلفات نذكر من بينها: رواية "سِفر الأراجوز" الطبعة الأولى عن دار فكرة للنشر 2009 ــ رواية "تسبيحة دستورية"، عن دار أكتب للنشر والتوزيع 2014، المجموعة القصصية "الضئيل صاحب غيّة الحمام" عن دار أكتب 2014.

وفي الترجمة صدر له: ما الحياة؟: إرفين شرودنجر، وطبيعة العالم الفيزيائي وفلسفة العلم الفيزيائي: سير آرثر ستانلي إدنجتون، والفلسفة الخالدة: ألدوس هكسلي، والعقل والمادة: إرفين شرودنجر، وأليس في بلاد الكم: روبرت جيلمور، ومقدمة إلى فلسفة الرياضيات، لبرتراند راسل.