الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنك الدولى: الاقتصاد الفلسطينى سجل بوادر انتعاش

فلسطين
فلسطين

أشار البنك الدولي في تقرير له إلى أن الاقتصاد الفلسطيني سجل مؤخرا بوادر انتعاش، لكنه مع ذلك يواجه تحديات خطيرة تطال التوظيف والتمويل العام "المضطرب".

 

ووفقا للتقرير: “شهد الاقتصاد الفلسطيني في 2020 تدهورا بسبب جائحة كورونا المستجد ” كوفيد-19" ، التي أدت إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحي وحدت من عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل".

 

و أضاف أن "الاقتصاد الفلسطيني نما في الأشهر الـ6 الأولى من العام 2021 بنسبة 5.4%"، متوقعا أن "ترتفع هذه النسبة إلى 6% نهاية العام الجاري"، لكنه حذر من أن "وتيرة هذا النمو الاقتصادي ستتباطأ في العام المقبل إلى حوالي 3% بسبب استمرار محدودية المصادر".

 

ونقل التقرير عن مدير فرع البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار قوله، إن "الطريق فيما يتعلق بتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب لا يزال غير واضح، ويعتمد على تضافر جهود جميع الأطراف المانحين و السلطة الفلسطينية و إسرائيل وغيرهم".

 

ويبلغ معدل البطالة حاليا في قطاع غزة حيث يعيش نحو مليوني نسمة 45%، بينما يستمر معدل الفقر بالارتفاع في القطاع ليصل إلى 59% وفقا للتقرير.

 

وحسب معطيات البنك الدولي يبلغ معدل البطالة نحو 17% في الضفة الغربية المحتلة.

 

وأبدى البنك في تقريره قلقه من الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية التي "لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية"، الأمر الذي يؤدي إلى سحب المزيد من السيولة من السوق.

 

وتوقع التقرير أن يبلغ عجز السلطة الفلسطينية 1.36 مليار دولار في 2021، مما يهدد بمزيد من الصعوبات في إيفائها بالتزاماتها المتعددة بحلول نهاية العام.

 

وعلى صعيد آخر، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إنه تم تسجيل 7 وفيات، و277 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و471 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

 

وأضافت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن (5) حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و(2) في الخليل.

 

وذكرت الوزيرة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

 

وقالت الوزيرة إن هناك 58 مصابًا في غرف العناية المركزة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 86 مصابًا، بينهم 9 مصابين على أجهزة التنفس الصناعي.


وبلغ إجمالي جرعات التطعيم التي تم إعطاؤها في الضفة الغربية وقطاع غزة 2677660.

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