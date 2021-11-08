محافظ السويس يتفقد أعمال توسعة شوارع أحياء «فيصل وعتاقة»

تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الإثنين، مشروعات تطوير ورصف الشوارع والمرافق بشوارع حي عتاقة والتي تشمل تدعيم شبكة الصرف الصحي والانارة العامة وأعمال الرصف وتوسعة الطريق.

كما تفقد المحافظ أعمال تركيب الاعمدة الإنارة العامة بعد تطوير شارع الجامعة بطول 1500متر، والذي يربط بين شوارع مدينة السلام 1 وطريق مصر السويس وشوارع مدينة المستقبل1 والمستقبل2 والموقف الأقليمي مناطق بحي فيصل.

واكد المحافظ على حي فيصل وحي عتاقة بالاستمرار فى أعمال إزالة التعديات والإشغالات وعمل محاضر للمخالفين، كما شملت الجولة مدينة “اليسر1” بحي عتاقة لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تمت بالمرافق العامة.

وتابع المحافظ أعمال إنشاء 25 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لانشاء 50 ألف وحدة سكنية بمحافظة السويس بحي عتاقة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة .

وتفقد محافظ السويس أمس، عددًا من شوارع حي السويس شملت “شارع الجلاء والجيش والكورنيش وممشي أهل السويس ببورتوفيق” ، وأكد المحافظ خلال الجولة على الاستمرار فى أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والقمامة بصفة مستمرة.