بولندا: عدد المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا ما بين 3 و 4 آلاف

قال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، إن ما بين 3 آلاف و 4 آلاف مهاجر غير شرعي موجودون على حدود بيلاروسيا وبولندا، وذلك عقب اجتماع مع الرئيس البولندي، أندريه دودا، بشأن أزمة الهجرة على الحدود مع بيلاروسيا.

وصرح مولر، اليوم: بأنه "يوجد حاليًا ما بين 3 آلاف و 4 آلاف شخص بالقرب من الحدود البولندية، بينما يوجد أكثر من 10 آلاف منهم على أراضي بيلاروسيا، وهم على استعداد لعبور الحدود البولندية".

ومن جانبها، أعلنت لجنة الحدود البيلاروسية، في بيان اليوم، أن الوضع القائم مع تجمع أعداد اللاجئين على الحدود مع بولندا لا يزال متوتراً للغاية.

وأشارت اللجنة: "الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية لا يزال متوترا للغاية وإن اللاجئين يقفون أمام الحواجز البولندية على خط الحدود، وقد حاولوا مرارًا وتكرارًا إبلاغ الجانب البولندي، بأنهم غادروا بلدانهم نظرا للخطر على حياتهم، وعلى الرغم من عدم وجود إجراءات عدوانية من جانب اللاجئين في ذلك الوقت، فبدلاً من محاولة تسوية الوضع، استخدمت القوات البولندية الطائرات لممارسة الضغط النفسي، بالإضافة إلى ذلك، تم رش الغاز المسيل للدموع على اللاجئين".

وبحسب البيان: "ردًا على الاستخدام غير المبرر للمعدات الخاصة، اتخذ بعض اللاجئين إجراءات أكثر حسما وبدأوا في تدمير الحواجز البولندية، حيث يتواجد أكثر من ألفي لاجئ أمام الحواجز البولندية على خط الحدود بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.

وكان الجيش البولندي أعلن ،في وقت سابق من اليوم، عن رفع درجة الاستعداد القتالي بين صفوف قوات الدفاع الإقليمي بسبب الوضع على الحدود مع بيلاروسيا.