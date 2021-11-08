المشدد 5 سنوات لمزور المستندات الرسمية في المرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الاثنين، عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بتزوير المستندات الرسمية فى المرج، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، حيث تم ضبطه وبحوزته أختام وأجهزة كمبيوتر، قبل استخدامها فى تزوير المستندات الرسمية.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج من ضبط عاطل، له معلومات جنائية بتهمة النصب على المواطنين بدعوى تخليص الإجراءات القانونية الخاصة بتراخيص المرور، حيث تم ضبطه مستندات مزورة، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الآثم.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بتزوير المحررات الرسمية، بقصد النصب على المواطنين، مقابل مبالغ مالية، بالاشتراك مع آخرين.

واعترف باصطناع وتزوير المحررات الرسمية، للنصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 7 سنوات.