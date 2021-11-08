وزير الخارجية يبحث مع السيناتور جراهام العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا

بحث وزير الخارجية سامح شكري، العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، في اتصال هاتفي مع السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام.

وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المباحثات الهاتفية جاءت في إطار الاهتمام بالتواصل مع كافة دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة.

وافتتح وزير الخارجية ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، أعمال الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، وذلك بحضور وفدي البلدين.

‫وأشاد شكري، خلال وجوده في واشنطن، في اجتماع مع بلينكن، بما تشهده العلاقات الثنائية من تنامي على كافة المستويات.

